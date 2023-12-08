Мэр Екатеринбурга разнес чиновников из-за проблем с транспортом в рекордные морозы

Мэр Екатеринбурга создал штаб по борьбе с последствиями морозов

08 декабря 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Алексею Орлову не понравилось, как подчиненные отреагировали на холода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главу Екатеринбурга Алексея Орлова возмутила реакция чиновников на экстремальные холода и вызванные ими проблемы с общественным транспортом. Об этом URA.RU рассказал участник совещания в администрации 8 декабря. Оно проходило на фоне сообщений о массовой остановке трамваев. «Больше всего ему [Орлову] не понравилось, что нет оперативного штаба, который контролировал бы, как в эти непростые дни ходят трамваи и автобусы, реагировал бы на аварии. Чтобы люди по полчаса не мерзли на остановках. В общем, отчитал транспортников довольно жестко», — передал собеседник. В итоге такой штаб появился, его возглавил начальник транспортного комитета Игорь Ощепков. Интересно, что в столицах соседних регионов Большого Урала таких городских штабов нет — только региональные. Новость по теме Екатеринбуржцы остались без трамваев в 40-градусный мороз При этом в отчетном релизе на сайте администрации про штаб ни слова. Там говорится о поручении Орлова организовать горячее питание и пункты обогрева для коммунальщиков. «Вчерашний день побил рекорд по среднесуточной температуре 1969 года. И сегодня, судя по прогнозу, будет побит очередной. Поэтому необходимо в первую очередь подумать о людях, которые работают на улице, и создать им комфортные условия», — распорядился мэр.

Главу Екатеринбурга Алексея Орлова возмутила реакция чиновников на экстремальные холода и вызванные ими проблемы с общественным транспортом. Об этом URA.RU рассказал участник совещания в администрации 8 декабря. Оно проходило на фоне сообщений о массовой остановке трамваев. «Больше всего ему [Орлову] не понравилось, что нет оперативного штаба, который контролировал бы, как в эти непростые дни ходят трамваи и автобусы, реагировал бы на аварии. Чтобы люди по полчаса не мерзли на остановках. В общем, отчитал транспортников довольно жестко», — передал собеседник. В итоге такой штаб появился, его возглавил начальник транспортного комитета Игорь Ощепков. Интересно, что в столицах соседних регионов Большого Урала таких городских штабов нет — только региональные. При этом в отчетном релизе на сайте администрации про штаб ни слова. Там говорится о поручении Орлова организовать горячее питание и пункты обогрева для коммунальщиков. «Вчерашний день побил рекорд по среднесуточной температуре 1969 года. И сегодня, судя по прогнозу, будет побит очередной. Поэтому необходимо в первую очередь подумать о людях, которые работают на улице, и создать им комфортные условия», — распорядился мэр.