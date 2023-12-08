СТС удалил три эпизода «Не родись красивой» из-за ЛГБТ*-пропаганды

Телеканал СТС принял решение удалить три эпизода сериала «Не родись красивой» из-за наличия в сюжетной линии тематики ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Из общего доступа пропали серии с 40 по 42.
«Телеканал СТС удалил три эпизода сериала „Не родись красивой“, где один из персонажей отправляется в гей-клуб», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что в одном из этих эпизодов главный герой Андрей Жданов посещает гей-клуб после проигрыша спора с дизайнером Милко. На официальном сайте телеканала эти эпизоды больше не доступны.
*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией
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