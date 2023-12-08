Реванш между Шлеменко и Иличем пройдет в атмосфере ледяной реальности

08 декабря 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Бой между Александром Шлеменко и Александром Иличем пройдет 15 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для боя между звездой ММА Александром Шлеменко и сербским бойцом Александром Иличем команда INTRO 39 создаст фэнтезийную ледяную реальность в стенах КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Russian Cagefighting Championship (RCC). «Атмосферу снежного мира создадут под руководством режиссера Федора Муратова. Матч пройдет в стенах „Уральца“ уже 15 декабря», — говорится в сообщении. Это будет заключительное событие лиги RCC в этом году. Первый бой между бойцами прошел 26 октября 2022 года. Тогда Илич одержал верх над Шлеменко на 14-й секунде первого раунда.

Для боя между звездой ММА Александром Шлеменко и сербским бойцом Александром Иличем команда INTRO 39 создаст фэнтезийную ледяную реальность в стенах КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Russian Cagefighting Championship (RCC). «Атмосферу снежного мира создадут под руководством режиссера Федора Муратова. Матч пройдет в стенах „Уральца“ уже 15 декабря», — говорится в сообщении. Это будет заключительное событие лиги RCC в этом году. Первый бой между бойцами прошел 26 октября 2022 года. Тогда Илич одержал верх над Шлеменко на 14-й секунде первого раунда.