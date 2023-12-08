Реванш между Шлеменко и Иличем пройдет в атмосфере ледяной реальности

Бой между Александром Шлеменко и Александром Иличем пройдет 15 декабря
Для боя между звездой ММА Александром Шлеменко и сербским бойцом Александром Иличем команда INTRO 39 создаст фэнтезийную ледяную реальность в стенах КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Russian Cagefighting Championship (RCC).
«Атмосферу снежного мира создадут под руководством режиссера Федора Муратова. Матч пройдет в стенах „Уральца“ уже 15 декабря», — говорится в сообщении. Это будет заключительное событие лиги RCC в этом году.
Первый бой между бойцами прошел 26 октября 2022 года. Тогда Илич одержал верх над Шлеменко на 14-й секунде первого раунда.
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