Реванш между Шлеменко и Иличем пройдет в атмосфере ледяной реальности

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"Вечер звезд" в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, бокс, ринг, rcc boxing promotions
Бой между Александром Шлеменко и Александром Иличем пройдет 15 декабря Фото:

Для боя между звездой ММА Александром Шлеменко и сербским бойцом Александром Иличем команда INTRO 39 создаст фэнтезийную ледяную реальность в стенах КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Russian Cagefighting Championship (RCC).

«Атмосферу снежного мира создадут под руководством режиссера Федора Муратова. Матч пройдет в стенах „Уральца“ уже 15 декабря», — говорится в сообщении. Это будет заключительное событие лиги RCC в этом году.

Первый бой между бойцами прошел 26 октября 2022 года. Тогда Илич одержал верх над Шлеменко на 14-й секунде первого раунда.

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Для боя между звездой ММА Александром Шлеменко и сербским бойцом Александром Иличем команда INTRO 39 создаст фэнтезийную ледяную реальность в стенах КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Russian Cagefighting Championship (RCC). «Атмосферу снежного мира создадут под руководством режиссера Федора Муратова. Матч пройдет в стенах „Уральца“ уже 15 декабря», — говорится в сообщении. Это будет заключительное событие лиги RCC в этом году. Первый бой между бойцами прошел 26 октября 2022 года. Тогда Илич одержал верх над Шлеменко на 14-й секунде первого раунда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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