В Екатеринбурге задержали вылет лайнера в Пхукет из-за обледенения

Самолет был задержан в аэропорту Кольцово
Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Пхукет (Таиланд) был задержан в аэропорту Кольцово из-за обледенения самолета. Задержка составила более семи часов, сообщили пассажиры.
«Лайнер должен был вылететь 8 декабря в 4:50, но его переносили каждый 15-20 минут. Сказали, что задержка связана с обледенением [лайнера], при этом другие рейсы вылетали вовремя», — пишет telegram-канал «Крыша ТурДома», ссылаясь на пассажиров рейса.
Рейс состоялся в 11:55, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Red Wings, ответ ожидается. О задержке лайнера агентство писало ранее.
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