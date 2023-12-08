В Екатеринбурге задержали вылет лайнера в Пхукет из-за обледенения

08 декабря 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Самолет был задержан в аэропорту Кольцово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Пхукет (Таиланд) был задержан в аэропорту Кольцово из-за обледенения самолета. Задержка составила более семи часов, сообщили пассажиры. «Лайнер должен был вылететь 8 декабря в 4:50, но его переносили каждый 15-20 минут. Сказали, что задержка связана с обледенением [лайнера], при этом другие рейсы вылетали вовремя», — пишет telegram-канал «Крыша ТурДома», ссылаясь на пассажиров рейса. Рейс состоялся в 11:55, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Red Wings, ответ ожидается. О задержке лайнера агентство писало ранее.

Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Пхукет (Таиланд) был задержан в аэропорту Кольцово из-за обледенения самолета. Задержка составила более семи часов, сообщили пассажиры. «Лайнер должен был вылететь 8 декабря в 4:50, но его переносили каждый 15-20 минут. Сказали, что задержка связана с обледенением [лайнера], при этом другие рейсы вылетали вовремя», — пишет telegram-канал «Крыша ТурДома», ссылаясь на пассажиров рейса. Рейс состоялся в 11:55, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Red Wings, ответ ожидается. О задержке лайнера агентство писало ранее.