Сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на работу на улице в аномальные морозы

08 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

По инструкции нефтяники ХМАО работают на морозе до -38 градусов без ветра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Работники «Сургутнефтегаза» жалуются на работу на улице в аномальные морозы. Оператор по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления поделился с корреспондентом URA.RU, что в ночную смену при температуре в -45 приходится выполнять задания на открытом воздухе. «Ночью температура была ниже 45 градусов мороза, а работать по правилам безопасности на улице можно до -38 без ветра. Но все равно приходится идти на холод: оборудование нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, чтобы избежать проблем в дальнейшем, поэтому утепляем, отпариваем трубы, разгребаем снег и стараемся все делать побыстрее, чтобы не замерзнуть», — рассказал оператор по добыче нефти и газа. Выдержки нефтяников в мороз, по словам собеседника агентства, хватает максимум на полчаса. По истечении этого времени замерзает лицо, холод начинает проникать под зимнюю спецодежду. В соответствии с инструкцией проведения работ при низких температурах, которая размещается в каждом подразделении «Сургутнефтегаза», нефтяники не должны работать на открытом воздухе при 38 градусах мороза без ветра, при -30 с ветром от 5 до 10 м/с, при -28 при порывах больше 10 м/с. Но даже при 28 градусах мороза работникам необходимо отогреваться в теплых помещениях каждый час. Агентство обратилось в «Сургутнефтегаз» с вопросом о регламенте работы в морозы. «Все работы в условиях пониженных температур в ПАО „Сургутнефтегаз“ осуществляются в строгом соответствии с утвержденными в компании нормами и требованиями охраны труда и промышленной безопасности, которые установлены Роспотребнадзором и обозначены в Трудовом кодексе. На промысловых дорогах для водителей и пассажиров оборудованы пункты обогрева», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что работники управления технологического транспорта «Сургутнефтегаза» из ХМАО (ХМАО) пожаловались, что в мороз им приходится работать в резиновых перчатках. Персоналу не выдали утепленные рукавицы, входящие в комплект спецодежды Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работники «Сургутнефтегаза» жалуются на работу на улице в аномальные морозы. Оператор по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления поделился с корреспондентом URA.RU, что в ночную смену при температуре в -45 приходится выполнять задания на открытом воздухе. «Ночью температура была ниже 45 градусов мороза, а работать по правилам безопасности на улице можно до -38 без ветра. Но все равно приходится идти на холод: оборудование нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, чтобы избежать проблем в дальнейшем, поэтому утепляем, отпариваем трубы, разгребаем снег и стараемся все делать побыстрее, чтобы не замерзнуть», — рассказал оператор по добыче нефти и газа. Выдержки нефтяников в мороз, по словам собеседника агентства, хватает максимум на полчаса. По истечении этого времени замерзает лицо, холод начинает проникать под зимнюю спецодежду. В соответствии с инструкцией проведения работ при низких температурах, которая размещается в каждом подразделении «Сургутнефтегаза», нефтяники не должны работать на открытом воздухе при 38 градусах мороза без ветра, при -30 с ветром от 5 до 10 м/с, при -28 при порывах больше 10 м/с. Но даже при 28 градусах мороза работникам необходимо отогреваться в теплых помещениях каждый час. Агентство обратилось в «Сургутнефтегаз» с вопросом о регламенте работы в морозы. «Все работы в условиях пониженных температур в ПАО „Сургутнефтегаз“ осуществляются в строгом соответствии с утвержденными в компании нормами и требованиями охраны труда и промышленной безопасности, которые установлены Роспотребнадзором и обозначены в Трудовом кодексе. На промысловых дорогах для водителей и пассажиров оборудованы пункты обогрева», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что работники управления технологического транспорта «Сургутнефтегаза» из ХМАО (ХМАО) пожаловались, что в мороз им приходится работать в резиновых перчатках. Персоналу не выдали утепленные рукавицы, входящие в комплект спецодежды