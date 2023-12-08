Сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на работу на улице в аномальные морозы

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Митинг сторонников Алексея Навального. Сургут, нефтяник, человек в маске, рабочий, сургутнефтегаз
По инструкции нефтяники ХМАО работают на морозе до -38 градусов без ветра Фото:

Работники «Сургутнефтегаза» жалуются на работу на улице в аномальные морозы. Оператор по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления поделился с корреспондентом URA.RU, что в ночную смену при температуре в -45 приходится выполнять задания на открытом воздухе.

«Ночью температура была ниже 45 градусов мороза, а работать по правилам безопасности на улице можно до -38 без ветра. Но все равно приходится идти на холод: оборудование нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, чтобы избежать проблем в дальнейшем, поэтому утепляем, отпариваем трубы, разгребаем снег и стараемся все делать побыстрее, чтобы не замерзнуть», — рассказал оператор по добыче нефти и газа. Выдержки нефтяников в мороз, по словам собеседника агентства, хватает максимум на полчаса. По истечении этого времени замерзает лицо, холод начинает проникать под зимнюю спецодежду.

В соответствии с инструкцией проведения работ при низких температурах, которая размещается в каждом подразделении «Сургутнефтегаза», нефтяники не должны работать на открытом воздухе при 38 градусах мороза без ветра, при -30 с ветром от 5 до 10 м/с, при -28 при порывах больше 10 м/с. Но даже при 28 градусах мороза работникам необходимо отогреваться в теплых помещениях каждый час.

Агентство обратилось в «Сургутнефтегаз» с вопросом о регламенте работы в морозы. «Все работы в условиях пониженных температур в ПАО „Сургутнефтегаз“ осуществляются в строгом соответствии с утвержденными в компании нормами и требованиями охраны труда и промышленной безопасности, которые установлены Роспотребнадзором и обозначены в Трудовом кодексе. На промысловых дорогах для водителей и пассажиров оборудованы пункты обогрева», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что работники управления технологического транспорта «Сургутнефтегаза» из ХМАО (ХМАО) пожаловались, что в мороз им приходится работать в резиновых перчатках. Персоналу не выдали утепленные рукавицы, входящие в комплект спецодежды

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Работники «Сургутнефтегаза» жалуются на работу на улице в аномальные морозы. Оператор по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления поделился с корреспондентом URA.RU, что в ночную смену при температуре в -45 приходится выполнять задания на открытом воздухе. «Ночью температура была ниже 45 градусов мороза, а работать по правилам безопасности на улице можно до -38 без ветра. Но все равно приходится идти на холод: оборудование нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, чтобы избежать проблем в дальнейшем, поэтому утепляем, отпариваем трубы, разгребаем снег и стараемся все делать побыстрее, чтобы не замерзнуть», — рассказал оператор по добыче нефти и газа. Выдержки нефтяников в мороз, по словам собеседника агентства, хватает максимум на полчаса. По истечении этого времени замерзает лицо, холод начинает проникать под зимнюю спецодежду. В соответствии с инструкцией проведения работ при низких температурах, которая размещается в каждом подразделении «Сургутнефтегаза», нефтяники не должны работать на открытом воздухе при 38 градусах мороза без ветра, при -30 с ветром от 5 до 10 м/с, при -28 при порывах больше 10 м/с. Но даже при 28 градусах мороза работникам необходимо отогреваться в теплых помещениях каждый час. Агентство обратилось в «Сургутнефтегаз» с вопросом о регламенте работы в морозы. «Все работы в условиях пониженных температур в ПАО „Сургутнефтегаз“ осуществляются в строгом соответствии с утвержденными в компании нормами и требованиями охраны труда и промышленной безопасности, которые установлены Роспотребнадзором и обозначены в Трудовом кодексе. На промысловых дорогах для водителей и пассажиров оборудованы пункты обогрева», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что работники управления технологического транспорта «Сургутнефтегаза» из ХМАО (ХМАО) пожаловались, что в мороз им приходится работать в резиновых перчатках. Персоналу не выдали утепленные рукавицы, входящие в комплект спецодежды
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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