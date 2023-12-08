Главному коммунальщику челябинского города огласили приговор

08 декабря 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Андрей Могильников получил условное наказание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник управления ЖКХ администрации Троицка (Челябинская область) Андрей Могильников приговорен 2,5 года заключения в колонии общего режима условно. Такое решение принял 8 декабря Троицкий городской суд, сообщил URA.RU один из участников процесса. «Обвинитель просил для Могильникова реальный срок в 4,5 года. В итоге суд признал его виновным в превышении полномочий и служебном подлоге, но приговор оказался куда более мягким. Сам чиновник вину не признал», — рассказал URA.RU участник процесса. В пресс-службе суда подтвердили эту информацию. Главному коммунальщику города инкриминировали, что в 2021 году, исполняя обязанности вице-мэра, он подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями. В 2022 году Могильников ездил в ДНР, из-за чего был объявлен в международный розыск. По возвращении из командировки из базы розыска его убрали. Чиновник участвовал в заседаниях суда и ждал приговора, работая в своей должности. Его начальник, глава Троицка Александр Виноградов, в схожей ситуации получил оправдательный приговор. После неудачной попытки силовиков оспорить вердикт и вынужденных извинений с их стороны он воспользовался правом на реабилитацию и подал иск к государству, требуя в качестве компенсации 10 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник управления ЖКХ администрации Троицка (Челябинская область) Андрей Могильников приговорен 2,5 года заключения в колонии общего режима условно. Такое решение принял 8 декабря Троицкий городской суд, сообщил URA.RU один из участников процесса. «Обвинитель просил для Могильникова реальный срок в 4,5 года. В итоге суд признал его виновным в превышении полномочий и служебном подлоге, но приговор оказался куда более мягким. Сам чиновник вину не признал», — рассказал URA.RU участник процесса. В пресс-службе суда подтвердили эту информацию. Главному коммунальщику города инкриминировали, что в 2021 году, исполняя обязанности вице-мэра, он подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями. В 2022 году Могильников ездил в ДНР, из-за чего был объявлен в международный розыск. По возвращении из командировки из базы розыска его убрали. Чиновник участвовал в заседаниях суда и ждал приговора, работая в своей должности. Его начальник, глава Троицка Александр Виноградов, в схожей ситуации получил оправдательный приговор. После неудачной попытки силовиков оспорить вердикт и вынужденных извинений с их стороны он воспользовался правом на реабилитацию и подал иск к государству, требуя в качестве компенсации 10 млн рублей.