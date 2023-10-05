Мэру Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову утвердили оправдательный приговор. Об этом сообщил 5 октября корреспондент URA.RU из зала областного суда.
Представитель потерпевшей стороны попросил приобщить к делу пакет документов, подтверждающих позицию обвинения, что и было сделано. Прокурор заявил, что при вынесении приговора суд принял во внимание только показания Виноградова. Сам глава Троицка настаивал на том, что вердикт Троицкого горсуда о его оправдании был абсолтно справедлив.
«Суд определил приговора Троицкого горсуда оставить без изменения. Апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение апелляционного суда может быть обжаловано в кассационную коллегию», — заявил судья, выйдя из совещательной комнаты.
Виноградов являлся фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Расследование шло несколько месяцев, с марта по май 2021 года. Следствие полагало, что глава города передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой. Однако доказать это в суде не удалось. Винградов же настаивал, что решение было принято, чтобы не сорвать начало отопительного сезона в Троицке.
При этом в апреле 2022 года рассмотрение пришлось начинать заново из-за отказа судьи Марии Стратий вести дело. Лишь в мае 2023 года, заменившая Стратий судья Оксана Кошак, вынесла приговор. Виноградова оправдали и сняли с него все обвинения. Однако прокуратура обжаловала это решение в вышестоящей инстанции.
Сам Александр Виноградов заявил, что считает приговор справедливым и обоснованным, а доводы апелляционной жалобы несостоятельными
Мэру Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову утвердили оправдательный приговор. Об этом сообщил 5 октября корреспондент URA.RU из зала областного суда. Представитель потерпевшей стороны попросил приобщить к делу пакет документов, подтверждающих позицию обвинения, что и было сделано. Прокурор заявил, что при вынесении приговора суд принял во внимание только показания Виноградова. Сам глава Троицка настаивал на том, что вердикт Троицкого горсуда о его оправдании был абсолтно справедлив. «Суд определил приговора Троицкого горсуда оставить без изменения. Апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение апелляционного суда может быть обжаловано в кассационную коллегию», — заявил судья, выйдя из совещательной комнаты. Виноградов являлся фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Расследование шло несколько месяцев, с марта по май 2021 года. Следствие полагало, что глава города передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой. Однако доказать это в суде не удалось. Винградов же настаивал, что решение было принято, чтобы не сорвать начало отопительного сезона в Троицке. При этом в апреле 2022 года рассмотрение пришлось начинать заново из-за отказа судьи Марии Стратий вести дело. Лишь в мае 2023 года, заменившая Стратий судья Оксана Кошак, вынесла приговор. Виноградова оправдали и сняли с него все обвинения. Однако прокуратура обжаловала это решение в вышестоящей инстанции.