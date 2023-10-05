Оправдательный приговор Александру Виноградову пытались пересмотреть в Челябинском областном суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэру Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову утвердили оправдательный приговор. Об этом сообщил 5 октября корреспондент URA.RU из зала областного суда.

Представитель потерпевшей стороны попросил приобщить к делу пакет документов, подтверждающих позицию обвинения, что и было сделано. Прокурор заявил, что при вынесении приговора суд принял во внимание только показания Виноградова. Сам глава Троицка настаивал на том, что вердикт Троицкого горсуда о его оправдании был абсолтно справедлив.

«Суд определил приговора Троицкого горсуда оставить без изменения. Апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение апелляционного суда может быть обжаловано в кассационную коллегию», — заявил судья, выйдя из совещательной комнаты.

Виноградов являлся фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Расследование шло несколько месяцев, с марта по май 2021 года. Следствие полагало, что глава города передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой. Однако доказать это в суде не удалось. Винградов же настаивал, что решение было принято, чтобы не сорвать начало отопительного сезона в Троицке.

При этом в апреле 2022 года рассмотрение пришлось начинать заново из-за отказа судьи Марии Стратий вести дело. Лишь в мае 2023 года, заменившая Стратий судья Оксана Кошак, вынесла приговор. Виноградова оправдали и сняли с него все обвинения. Однако прокуратура обжаловала это решение в вышестоящей инстанции.

Сам Александр Виноградов заявил, что считает приговор справедливым и обоснованным, а доводы апелляционной жалобы несостоятельными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU