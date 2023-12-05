Мэр Троицка Виноградов судится с государством из-за уголовного преследования

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Апелляция по делу Александра Виноградова в Областном суде. Челябинск, виноградов александр
Александр Виноградов оценил нанесенный ему моральный ущерб в десять миллионов рублей Фото:

Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов подал два исковых заявления в суд, требуя выплатить ему десять миллионов рублей за незаконное уголовное преследование. 5 декабря в Центральном райсуде Челябинска состоялись предварительные заседания по искам к Минфину РФ, сообщил URA.RU мэр.

«Да, именно в такую сумму я оцениваю моральный ущерб, который нанесен мне, моей семье, моей работе, моему здоровью. Все это с учетом трат на адвокатов», — заявил Виноградов URA.RU.

Обвинения в превышении полномочий были предъявлены Виноградову в марте 2021 года. Следствие считало, что он передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Во время следствия и суда Виноградов продолжал руководить городом. В мае 2023 года Троицкий городской суд снял с мэра все обвинения. Прокуратура обжаловала приговор, однако областной суд оставил оправдательный приговор без изменений. Прокуратура признала за Виноградовым право на реабилитацию, ему были принесены извинения. В процессе к Минфину РФ прокуратура выступает как третье лицо.

В суд подано два иска. По одному Виноградов взыскивает деньги за моральный ущерб, по второму требует оплатить средства, затраченные на адвокатов. Иск по моральному ущербу отложен до 11 января, а по услугам адвокатов на неопределенный срок.

Аналогичный иск в суде рассматривали по заявлению от бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова. Экс-омбудсмена обвиняли в злоупотреблении полномочиями. В итоге дело закрыли, а Севастьянов смог получить от государства компенсацию, в 500 тысяч рублей, за незаконное уголовное преследование.

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Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов подал два исковых заявления в суд, требуя выплатить ему десять миллионов рублей за незаконное уголовное преследование. 5 декабря в Центральном райсуде Челябинска состоялись предварительные заседания по искам к Минфину РФ, сообщил URA.RU мэр. «Да, именно в такую сумму я оцениваю моральный ущерб, который нанесен мне, моей семье, моей работе, моему здоровью. Все это с учетом трат на адвокатов», — заявил Виноградов URA.RU. Обвинения в превышении полномочий были предъявлены Виноградову в марте 2021 года. Следствие считало, что он передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Во время следствия и суда Виноградов продолжал руководить городом. В мае 2023 года Троицкий городской суд снял с мэра все обвинения. Прокуратура обжаловала приговор, однако областной суд оставил оправдательный приговор без изменений. Прокуратура признала за Виноградовым право на реабилитацию, ему были принесены извинения. В процессе к Минфину РФ прокуратура выступает как третье лицо. В суд подано два иска. По одному Виноградов взыскивает деньги за моральный ущерб, по второму требует оплатить средства, затраченные на адвокатов. Иск по моральному ущербу отложен до 11 января, а по услугам адвокатов на неопределенный срок. Аналогичный иск в суде рассматривали по заявлению от бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова. Экс-омбудсмена обвиняли в злоупотреблении полномочиями. В итоге дело закрыли, а Севастьянов смог получить от государства компенсацию, в 500 тысяч рублей, за незаконное уголовное преследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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