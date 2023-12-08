Екатеринбуржцы остались без горячей воды в 30-градусный мороз

08 декабря 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

В мороз почти 1000 человек сидят без горячей воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге жители многоквартирного дома, который находится на улице Смазчиков, 3, остались без горячей воды. Люди жаловались в разные инстанции, но безрезультатно. О существующей проблеме корреспонденту URA.RU рассказал житель дома Андрей. «Наш дом построен в 2007 году. В нем 350 квартир, где проживают около тысячи человек. Проблема с горячей водой в доме существует уже несколько месяцев, но летом ситуация не казалась критичной. Сейчас, когда за окном уже зима, да еще и стоит 30-градусный мороз, сложившаяся ситуация стала реальной проблемой», — говорит мужчина. По словам жильца дома в микрорайоне Пионерский, поставщик услуг сократил уровень циркуляции воды в доме. «По нормативам к нам в дом должна поступать вода в объеме 100-110 тонн в сутки. При таком объеме вода не застаивается, благодаря чему из-под крана течет по-настоящему горячая вода. Сейчас к нам поступает около 25 тонн в сутки. Из-за того, что нет нормальной циркуляции, вода начинает застаиваться, что в итоге приводит к тому, что из-под крана течет вода температурой около 25 градусов, что ниже нормы», — отметил екатеринбуржец. «Чтобы решить проблему, мы обращались к поставщику услуги в компанию „Т Плюс“. Там нам сказали, что в договорах не указан норматив, поэтому фактически они нам не обязаны подавать больше. При этом кулуарно заявили, что указания о сокращении объема циркуляции воды в нашем доме принимали в головном офисе „Т Плюс“ в Москве. Делалось это с целью экономии. Поставщик посоветовал запросить новые расчеты у специалистов и уже с этими расчетами обращаться в суд. Поэтому мы запросили данные у специалистов теплофака УрФУ. Но проблема в том, что суды могут затянуться на долгие месяцы, а горячая вода нужна людям сегодня», — заявил жилец дома. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский филиал компании «Т Плюс» (контролируется группой Ренова). Там заявили, что, согласно законодательству, компания не имеет права производить ремонтные работы внутридомового имущества. «Мы знаем о существующей проблеме, но решать ее компания не компетентна. Председателю ТСЖ мы разъяснили ситуацию и дали рекомендации, как ее разрешить. Проблемы со стороны „Т Плюс“ нет», — сообщили в компании. Однако председатель ТСЖ «Смазчиков 3» Артем Королев в разговоре с URA.RU отметил, что проблема связана исключительно с сокращением объема циркуляции воды в доме. «Жильцы дома настроены решительно, они готовы судиться. Если это не поможет, то запишут обращение к губернатору Евгению Куйвашеву. Люди не могут жить в таких условиях», — резюмировал он. В Екатеринбурге установились 30-градусные морозы. Утром 8 декабря столбики термометра показали -36 градусов. Холода задержаться в уральской столице до 13 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге жители многоквартирного дома, который находится на улице Смазчиков, 3, остались без горячей воды. Люди жаловались в разные инстанции, но безрезультатно. О существующей проблеме корреспонденту URA.RU рассказал житель дома Андрей. «Наш дом построен в 2007 году. В нем 350 квартир, где проживают около тысячи человек. Проблема с горячей водой в доме существует уже несколько месяцев, но летом ситуация не казалась критичной. Сейчас, когда за окном уже зима, да еще и стоит 30-градусный мороз, сложившаяся ситуация стала реальной проблемой», — говорит мужчина. По словам жильца дома в микрорайоне Пионерский, поставщик услуг сократил уровень циркуляции воды в доме. «По нормативам к нам в дом должна поступать вода в объеме 100-110 тонн в сутки. При таком объеме вода не застаивается, благодаря чему из-под крана течет по-настоящему горячая вода. Сейчас к нам поступает около 25 тонн в сутки. Из-за того, что нет нормальной циркуляции, вода начинает застаиваться, что в итоге приводит к тому, что из-под крана течет вода температурой около 25 градусов, что ниже нормы», — отметил екатеринбуржец. «Чтобы решить проблему, мы обращались к поставщику услуги в компанию „Т Плюс“. Там нам сказали, что в договорах не указан норматив, поэтому фактически они нам не обязаны подавать больше. При этом кулуарно заявили, что указания о сокращении объема циркуляции воды в нашем доме принимали в головном офисе „Т Плюс“ в Москве. Делалось это с целью экономии. Поставщик посоветовал запросить новые расчеты у специалистов и уже с этими расчетами обращаться в суд. Поэтому мы запросили данные у специалистов теплофака УрФУ. Но проблема в том, что суды могут затянуться на долгие месяцы, а горячая вода нужна людям сегодня», — заявил жилец дома. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский филиал компании «Т Плюс» (контролируется группой Ренова). Там заявили, что, согласно законодательству, компания не имеет права производить ремонтные работы внутридомового имущества. «Мы знаем о существующей проблеме, но решать ее компания не компетентна. Председателю ТСЖ мы разъяснили ситуацию и дали рекомендации, как ее разрешить. Проблемы со стороны „Т Плюс“ нет», — сообщили в компании. Однако председатель ТСЖ «Смазчиков 3» Артем Королев в разговоре с URA.RU отметил, что проблема связана исключительно с сокращением объема циркуляции воды в доме. «Жильцы дома настроены решительно, они готовы судиться. Если это не поможет, то запишут обращение к губернатору Евгению Куйвашеву. Люди не могут жить в таких условиях», — резюмировал он. В Екатеринбурге установились 30-градусные морозы. Утром 8 декабря столбики термометра показали -36 градусов. Холода задержаться в уральской столице до 13 декабря.