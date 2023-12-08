Focus: ВСУ не смогли выйти к Азовскому морю

08 декабря 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

У ВСУ не получилось ослабить позиции РФ и выйти к Азовскому морю Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Очередное контрнаступление Вооруженных сил Украины закончилось провалом. Не была достигнута ни одна из поставленных целей. В частности, ВСУ не смогли ослабить позиции ВС РФ и выйти к Азовскому морю. Об этом сообщил Focus. «Киевские войска не смогли вбить клин в российские позиции на юге Украины и выйти к Азовскому морю», — говорится в материале . Известно, что у ВСУ не получилось ослабить Россию ни в военном, ни в политическом плане. Также автор материала объясняет, что европейский и американский ВПК не смогли удовлетворить всех потребностей Киева, который ежедневно тратит большое количество снарядов и оружия. В результате июньского контрнаступления армия России была хорошо подготовлена, а ее минные поля стали непреодолимой преградой для армии Украины. Ранее американская разведка заявила, что контрнаступление ВСУ считается обреченным на провал. Они указали, что Киев не смог достичь своих целей по захвату территорий. По мнению разведки, он в принципе проигрывает России.

Очередное контрнаступление Вооруженных сил Украины закончилось провалом. Не была достигнута ни одна из поставленных целей. В частности, ВСУ не смогли ослабить позиции ВС РФ и выйти к Азовскому морю. Об этом сообщил Focus. «Киевские войска не смогли вбить клин в российские позиции на юге Украины и выйти к Азовскому морю», — говорится в материале. Известно, что у ВСУ не получилось ослабить Россию ни в военном, ни в политическом плане. Также автор материала объясняет, что европейский и американский ВПК не смогли удовлетворить всех потребностей Киева, который ежедневно тратит большое количество снарядов и оружия. В результате июньского контрнаступления армия России была хорошо подготовлена, а ее минные поля стали непреодолимой преградой для армии Украины. Ранее американская разведка заявила, что контрнаступление ВСУ считается обреченным на провал. Они указали, что Киев не смог достичь своих целей по захвату территорий. По мнению разведки, он в принципе проигрывает России.