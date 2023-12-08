По грязи вынуждены ходить пенсионеры и дети (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители 16 микрорайона в Заозерном районе Кургана вынуждены проходить через грязь и лужи, чтобы добраться до новой дороги по улице Федота Елисеева. Осложняет ситуацию то, что на этом пути нет освещения. Об этом URA.RU сообщила читательница из числа местных жителей.

«Жители этих домов вынуждены передвигаться по грязи до новой дороги по улице Елисеева. Ранее на данном участке были установлены железобетонные плиты застройщика наших домов, которые были демонтированы летом», — рассказала читательница. Еще она сообщила, что из-за отсутствия подъезда к домам № 8, 10, 11 их жителям приходится проезжать к дому по дороге, которая проходит через парковку соседей из домов № 2, 6, 16, чем вызывают недовольство последних.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана по этому вопросу. Оперативно комментарий получить не удалось. Новость будет дополнена после его получения.

Ранее URA.RU писало, что дорогу к 16 микрорайону в Кургане планировалось достроить к 2028 году. Затем власти переиграли план: строительство началось в 2022 году и завершение работ наметили на 30 октября 2023. Жители района считаю его проблемным — долгое время не было дороги, магазина и прочей инфраструктуры рядом.

По результату строительства дороги видно, что подъезд к жилым домам здесь подразумевался Фото: читатель URA.RU

Детям и пенсионерам приходится преодолевать грязь, чтобы выйти к асфальтированной дороге Фото: читатель URA.RU