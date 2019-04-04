Автомобильную дорогу к 16 микрорайону Заозерного жилого массива Кургана построят до 2028 года. Об этом сообщили в городской администрации, отвечая на претензии жителей в комментариях на странице врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова во «ВКонтакте». Курганцы сообщили главе региона, что «вынуждены жить на отшибе без дороги, нормального транспортного сообщения, магазина».
Обращение к Шумкову в соцсетях написала пользователь Елена Котельникова. «Администрация дала разрешение на строительство, обещали и дорогу, только покупайте квартиры. Два десятиэтажных дома в микрорайоне строились по Федеральной программе „Жилье для российской семьи“, ипотека под 5%», — рассказала она. Женщина напомнила, что людям обещали квартиры с чистовой отделкой, однако застройщик, скандально известная челябинская компания «Речелстрой», обанкротился, и покупателям квартир пришлось все доделывать самим. О проблемах микрорайона ранее подробно рассказывало «URA.RU».
«Действительно, в 16 микрорайоне существует проблема с отсутствием автомобильной дороги, ее планируется построить до 2028 года. При наличии необходимых средств работы будут выполнены раньше», — ответили Котельниковой в администрации Кургана, пообещав летом выполнить грейдирование и подсыпку грунтовой дороги, которой сейчас вынуждены пользоваться местные жители. Также в мэрии заявили, что в микрорайон заезжает автобус №388, а после строительства дороги количество автобусов увеличат. В ближайшее время здесь откроют магазин с товарами первой необходимости.
В пресс-службе администрации подтвердили «URA.RU» достоверность данного комментария, подчеркнув, что 2028 год — крайний срок строительства дороги, предусмотренный программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кургана.