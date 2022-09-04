В Кургане начали строить дорогу к 16 микрорайону

Планируется, что дорога в микрорайоне появится в октябре 2023 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начали строить дорогу к 16 микрорайону Заозерного района. Данная информация была размещена 5 сентября на сайте областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Ранее жители 16 микрорайона жаловались на проблемы в нем.

«Началась реализация проекта по строительству автомобильной дороги по ул. 7-микрорайон и Федота Елисеева к микрорайону №16 в макрорайоне Заозерный. Общая протяженность дороги 1,6 км», — указано в сообщении.

Представители департамента отметили, что на участке уже на 15% выполнены работы по устройству системы ливневой канализации. Строительство новой дороги в 16 микрорайоне планируют завершить к 30 октября 2023 года.

В 2018 году жители 16-го микрорайона жаловались на проблемы в нем и на качество построенного жилья. Ранее дорогу к микрорайону планировали построить до 2028 года. В 2022 году стало известно, что 16 микрорайон достроит челябинская компания «Домострой».