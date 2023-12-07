В ЯНАО откроют зимник для транспорта массой до 10 тонн

В ЯНАО, в ночь с 8 на 9 декабря, откроют зимнюю дорогу на участке Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«В полночь с 8 на 9 декабря открывается участок Лабытнанги — Катравож, зимней автомобильной дороги — Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Движение откроют для всех транспортных средств общей массой до 10 тонн», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.
По сообщению дорожного ведомства, продолжается обустройство оставшегося участка зимника Коротчаево — Красноселькуп и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Переправа для автомобилей через Обь между Салехардом и Лабытнанги была открыта 1 декабря.
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