07 декабря 2023

В ЯНАО откроют зимник для транспорта массой до 10 тонн

В ЯНАО 9 декабря открывают зимнюю автодорогу на участке Лабытнанги — Катравож
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
Зимняя дорога откроется для транспорта весом свыше 10 тонн Фото:

В ЯНАО, в ночь с 8 на 9 декабря, откроют зимнюю дорогу на участке Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«В полночь с 8 на 9 декабря открывается участок Лабытнанги — Катравож, зимней автомобильной дороги — Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Движение откроют для всех транспортных средств общей массой до 10 тонн», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.

По сообщению дорожного ведомства, продолжается обустройство оставшегося участка зимника Коротчаево — Красноселькуп и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Переправа для автомобилей через Обь между Салехардом и Лабытнанги была открыта 1 декабря.

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В ЯНАО, в ночь с 8 на 9 декабря, откроют зимнюю дорогу на участке Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «В полночь с 8 на 9 декабря открывается участок Лабытнанги — Катравож, зимней автомобильной дороги — Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Движение откроют для всех транспортных средств общей массой до 10 тонн», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. По сообщению дорожного ведомства, продолжается обустройство оставшегося участка зимника Коротчаево — Красноселькуп и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Переправа для автомобилей через Обь между Салехардом и Лабытнанги была открыта 1 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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