Главный терапевт Пермского края предупредила об опасном синдроме новогодней елки

Доктор Корягина: плесень на новогодней ели вызывает кашель и не дает дышать

08 декабря 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Живая елка дома может привести к аллергии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Главный символ Нового года — праздничная ель — может оказаться опасной для здоровья. Сильную аллергическую реакцию вызывает плесень, которая образуется на елках. Медики называют ее «Синдром рождественской ели», рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. «Синдром рождественской елки — это аллергическая реакция на живую ель. Причина — споры плесени, которая растерт на дереве в естественных условиях. При попадании в дом плесень начинается размножаться и вызывает насморк, зуд в носу, слезотечение, затруднение дыхания, кашель и боль в груди», — пишет Корягина в соцсетях. По ее словам, лучшая профилактика — искусственная ель в доме. Но если все-таки вы предпочитаете украшать дом живым деревом, то его нужно промыть водой и высушить, а сразу после праздников вынести на улицу. Ранее URA.RU сообщало, что в лесничествах Пермского края начались продажи живых новогодних елей. Мы также рассказывали, как правильно выбрать ель и установить ее.

Главный символ Нового года — праздничная ель — может оказаться опасной для здоровья. Сильную аллергическую реакцию вызывает плесень, которая образуется на елках. Медики называют ее «Синдром рождественской ели», рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. «Синдром рождественской елки — это аллергическая реакция на живую ель. Причина — споры плесени, которая растерт на дереве в естественных условиях. При попадании в дом плесень начинается размножаться и вызывает насморк, зуд в носу, слезотечение, затруднение дыхания, кашель и боль в груди», — пишет Корягина в соцсетях. По ее словам, лучшая профилактика — искусственная ель в доме. Но если все-таки вы предпочитаете украшать дом живым деревом, то его нужно промыть водой и высушить, а сразу после праздников вынести на улицу. Ранее URA.RU сообщало, что в лесничествах Пермского края начались продажи живых новогодних елей. Мы также рассказывали, как правильно выбрать ель и установить ее.