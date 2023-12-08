Путин объяснил свое решение идти на выборы. Видео

Путин заявил, что решение баллотироваться на выборы было необходимым

08 декабря 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

О своем решении участвовать в выборах Путин заявил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Владимир Путин объяснил свое решение идти на выборы в 2024 году. Об этом он рассказал в разговоре с участниками церемонии чествования Героев России в Кремле. «Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли по этому поводу [об участии в выборах президента]. Но сегодня я понимаю — по-другому нельзя, поэтому буду баллотироваться», — заявил Путин. О своем решении участвовать в выборах президент России заявил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО в Кремле. Вопрос о том, пойдет ли Путин на выборы, ему задал спикер парламента ДНР Артем Жога, отец Героя России Владимира Жоги.

Владимир Путин объяснил свое решение идти на выборы в 2024 году. Об этом он рассказал в разговоре с участниками церемонии чествования Героев России в Кремле. «Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли по этому поводу [об участии в выборах президента]. Но сегодня я понимаю — по-другому нельзя, поэтому буду баллотироваться», — заявил Путин. О своем решении участвовать в выборах президент России заявил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО в Кремле. Вопрос о том, пойдет ли Путин на выборы, ему задал спикер парламента ДНР Артем Жога, отец Героя России Владимира Жоги.