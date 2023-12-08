О своем решении участвовать в выборах Путин заявил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Владимир Путин объяснил свое решение идти на выборы в 2024 году. Об этом он рассказал в разговоре с участниками церемонии чествования Героев России в Кремле.
«Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли по этому поводу [об участии в выборах президента]. Но сегодня я понимаю — по-другому нельзя, поэтому буду баллотироваться», — заявил Путин.
О своем решении участвовать в выборах президент России заявил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО в Кремле. Вопрос о том, пойдет ли Путин на выборы, ему задал спикер парламента ДНР Артем Жога, отец Героя России Владимира Жоги.
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