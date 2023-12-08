Путин объяснил свое решение идти на выборы. Видео

Путин заявил, что решение баллотироваться на выборы было необходимым
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Путин
О своем решении участвовать в выборах Путин заявил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Владимир Путин объяснил свое решение идти на выборы в 2024 году. Об этом он рассказал в разговоре с участниками церемонии чествования Героев России в Кремле.

«Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли по этому поводу [об участии в выборах президента]. Но сегодня я понимаю — по-другому нельзя, поэтому буду баллотироваться», — заявил Путин.

О своем решении участвовать в выборах президент России заявил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО в Кремле. Вопрос о том, пойдет ли Путин на выборы, ему задал спикер парламента ДНР Артем Жога, отец Героя России Владимира Жоги.

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Владимир Путин объяснил свое решение идти на выборы в 2024 году. Об этом он рассказал в разговоре с участниками церемонии чествования Героев России в Кремле. «Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли по этому поводу [об участии в выборах президента]. Но сегодня я понимаю — по-другому нельзя, поэтому буду баллотироваться», — заявил Путин. О своем решении участвовать в выборах президент России заявил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО в Кремле. Вопрос о том, пойдет ли Путин на выборы, ему задал спикер парламента ДНР Артем Жога, отец Героя России Владимира Жоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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