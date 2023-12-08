Путин назначил зампредседателя Курганского облсуда

08 декабря 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

В Курганском областном суде назначили заместителя председателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя председателя Курганского областного суда. Также назначения получили четверо судей. Об этом информирует официальной портал правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Курганского областного суда Банникова Юрия Николаевича», — говорится в указе. Документ был подписан президентом страны 8 декабря. Также назначение в областной суд получил Бузаев Сергей Валерьевич. В Мишкинский районный суд был назначен судьей Вильдяев Данил Юрьевич. Два новых судьи появятся в Курганском арбитражном суде. Ими стали Долматова Виктория Андреевна и Пшеничникова Екатерина Евгеньевна. Ранее URA.RU сообщало, что высшая судейская коллегия утвердила Банникова на должность зампредседателя облсуда. Он будет отвечать за уголовные дела, рассматриваемые судом.

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя председателя Курганского областного суда. Также назначения получили четверо судей. Об этом информирует официальной портал правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Курганского областного суда Банникова Юрия Николаевича», — говорится в указе. Документ был подписан президентом страны 8 декабря. Также назначение в областной суд получил Бузаев Сергей Валерьевич. В Мишкинский районный суд был назначен судьей Вильдяев Данил Юрьевич. Два новых судьи появятся в Курганском арбитражном суде. Ими стали Долматова Виктория Андреевна и Пшеничникова Екатерина Евгеньевна. Ранее URA.RU сообщало, что высшая судейская коллегия утвердила Банникова на должность зампредседателя облсуда. Он будет отвечать за уголовные дела, рассматриваемые судом.