Банки за месяц получили тысячи заявок на арктическую ипотеку

Кредитные организации получили более 3,4 тысячи заявок от клиентов, проживающих на северных территориях, в том числе в ЯНАО. Оформить льготный займ участники программы могут по ставке от двух процентов с учетом страхования жизни и здоровья, сообщает «РБК — Недвижимость».
«За прошедший месяц мы получили более двух тысяч заявок на оформление ипотеки по программе и сегодня рады объявить о запуске долгожданных выдач по ней», — рассказал источнику представитель одного из банков. В другой кредитной организации приняли 1,4 тысячи заявок.
Срок ипотеки — до 20 лет, максимальная сумма кредита — шесть млн рублей. Арктическая ипотека будет действовать до 31 декабря 2030 года. Минимальный первоначальный взнос оказался выше, чем ожидалось, — 20 процентов.
По льготной программе северяне могут приобрести квартиру в новостройке, в готовом частном доме или получить деньги на возведение своего жилья. «Вторичку» по арктической ипотеке можно купить в сельских населенных пунктах и моногородах.
Ранее URA.RU сообщало, какие категории граждан имеют право на арктическую ипотеку. Опубликован также перечень регионов России, на которые распространяется льготный займ.
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