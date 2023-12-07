07 декабря 2023

Банки за месяц получили тысячи заявок на арктическую ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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Банки получили более 3,4 тысячи заявок на арктическую ипотеку Фото:

Кредитные организации получили более 3,4 тысячи заявок от клиентов, проживающих на северных территориях, в том числе в ЯНАО. Оформить льготный займ участники программы могут по ставке от двух процентов с учетом страхования жизни и здоровья, сообщает «РБК — Недвижимость».

«За прошедший месяц мы получили более двух тысяч заявок на оформление ипотеки по программе и сегодня рады объявить о запуске долгожданных выдач по ней», — рассказал источнику представитель одного из банков. В другой кредитной организации приняли 1,4 тысячи заявок.

Срок ипотеки — до 20 лет, максимальная сумма кредита — шесть млн рублей. Арктическая ипотека будет действовать до 31 декабря 2030 года. Минимальный первоначальный взнос оказался выше, чем ожидалось, — 20 процентов.

По льготной программе северяне могут приобрести квартиру в новостройке, в готовом частном доме или получить деньги на возведение своего жилья. «Вторичку» по арктической ипотеке можно купить в сельских населенных пунктах и моногородах.

Ранее URA.RU сообщало, какие категории граждан имеют право на арктическую ипотеку. Опубликован также перечень регионов России, на которые распространяется льготный займ.

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Кредитные организации получили более 3,4 тысячи заявок от клиентов, проживающих на северных территориях, в том числе в ЯНАО. Оформить льготный займ участники программы могут по ставке от двух процентов с учетом страхования жизни и здоровья, сообщает «РБК — Недвижимость». «За прошедший месяц мы получили более двух тысяч заявок на оформление ипотеки по программе и сегодня рады объявить о запуске долгожданных выдач по ней», — рассказал источнику представитель одного из банков. В другой кредитной организации приняли 1,4 тысячи заявок. Срок ипотеки — до 20 лет, максимальная сумма кредита — шесть млн рублей. Арктическая ипотека будет действовать до 31 декабря 2030 года. Минимальный первоначальный взнос оказался выше, чем ожидалось, — 20 процентов. По льготной программе северяне могут приобрести квартиру в новостройке, в готовом частном доме или получить деньги на возведение своего жилья. «Вторичку» по арктической ипотеке можно купить в сельских населенных пунктах и моногородах. Ранее URA.RU сообщало, какие категории граждан имеют право на арктическую ипотеку. Опубликован также перечень регионов России, на которые распространяется льготный займ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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