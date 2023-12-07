Банки за месяц получили тысячи заявок на арктическую ипотеку

08 декабря 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Банки получили более 3,4 тысячи заявок на арктическую ипотеку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Кредитные организации получили более 3,4 тысячи заявок от клиентов, проживающих на северных территориях, в том числе в ЯНАО. Оформить льготный займ участники программы могут по ставке от двух процентов с учетом страхования жизни и здоровья, сообщает «РБК — Недвижимость». «За прошедший месяц мы получили более двух тысяч заявок на оформление ипотеки по программе и сегодня рады объявить о запуске долгожданных выдач по ней», — рассказал источнику представитель одного из банков. В другой кредитной организации приняли 1,4 тысячи заявок. Срок ипотеки — до 20 лет, максимальная сумма кредита — шесть млн рублей. Арктическая ипотека будет действовать до 31 декабря 2030 года. Минимальный первоначальный взнос оказался выше, чем ожидалось, — 20 процентов. По льготной программе северяне могут приобрести квартиру в новостройке, в готовом частном доме или получить деньги на возведение своего жилья. «Вторичку» по арктической ипотеке можно купить в сельских населенных пунктах и моногородах. Ранее URA.RU сообщало, какие категории граждан имеют право на арктическую ипотеку. Опубликован также перечень регионов России, на которые распространяется льготный займ.

Кредитные организации получили более 3,4 тысячи заявок от клиентов, проживающих на северных территориях, в том числе в ЯНАО. Оформить льготный займ участники программы могут по ставке от двух процентов с учетом страхования жизни и здоровья, сообщает «РБК — Недвижимость». «За прошедший месяц мы получили более двух тысяч заявок на оформление ипотеки по программе и сегодня рады объявить о запуске долгожданных выдач по ней», — рассказал источнику представитель одного из банков. В другой кредитной организации приняли 1,4 тысячи заявок. Срок ипотеки — до 20 лет, максимальная сумма кредита — шесть млн рублей. Арктическая ипотека будет действовать до 31 декабря 2030 года. Минимальный первоначальный взнос оказался выше, чем ожидалось, — 20 процентов. По льготной программе северяне могут приобрести квартиру в новостройке, в готовом частном доме или получить деньги на возведение своего жилья. «Вторичку» по арктической ипотеке можно купить в сельских населенных пунктах и моногородах. Ранее URA.RU сообщало, какие категории граждан имеют право на арктическую ипотеку. Опубликован также перечень регионов России, на которые распространяется льготный займ.