В Катав-Ивановске назвали сумму для расселения семи аварийных домов

Катав-Ивановску нужно больше 350 миллионов рублей для расселения квартир

08 декабря 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

В Катав-Ивановске требуется более 350 млн рублей для расселения семи аварийных домов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Катав-Ивановску Челябинской области требуется более 350 млн рублей для расселения жителей семи аварийных домов. Об этом URA.RU сообщили в городской мэрии. Из-за отсутствия свободного муниципального жилфонда сроки переселения были сдвинуты на четыре года. «11 июля 2023 года в адрес минстроя Челябинской области направлена заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию этапа 2024 года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда. Средства в размере 357 миллионов 966 тысяч 463 рублей необходимы для переселения жителей помещений общей площадью 3328,1 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе администрации Катав-Ивановска. В пресс-службе мэрии URA.RU пояснили, почему перенесли сроки расселения аварийных домов на четыре года. Они отметили, что многоквартирный дом №2 по улице Мельникова признан аварийным и подлежащим сносу в соответствии с постановлением № 43 от 26.02.2019 года. Он был включен в реестр постановлением от 24 ноября 2023 года, но 30 ноября мэрия продлила сроки расселения до 31 декабря 2027 года из-за отсутствия свободного муниципального жилфонда. «После ввода дома в эксплуатацию и выделения денежных средств из бюджета Челябинской области мэрия Катав-Ивановска рассматривает вариант покупки благоустроенных квартир у застройщика для расселения семи домов по адресам: улица Мельникова, д. 2, 5 и 13, улица Стройгородок, дом 2 и 5, улица Цементников, дом 1 и улица Станционная, дом 5», — добавили в пресс-службе мэрии. В администрации уточнили, что при расчете применена стоимость одного квадратного метра в размере 87 тысяч рублей согласно предложению застройщика ООО «ЭнергоМеталлургМонтаж». Ранее URA.RU сообщало, что в Катав-Ивановске власти перенесли сроки расселения аварийного дома с 2023 на 2027 год. Восемь семей вынуждены выживать в разрушенном здании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Катав-Ивановску Челябинской области требуется более 350 млн рублей для расселения жителей семи аварийных домов. Об этом URA.RU сообщили в городской мэрии. Из-за отсутствия свободного муниципального жилфонда сроки переселения были сдвинуты на четыре года. «11 июля 2023 года в адрес минстроя Челябинской области направлена заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию этапа 2024 года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда. Средства в размере 357 миллионов 966 тысяч 463 рублей необходимы для переселения жителей помещений общей площадью 3328,1 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе администрации Катав-Ивановска. В пресс-службе мэрии URA.RU пояснили, почему перенесли сроки расселения аварийных домов на четыре года. Они отметили, что многоквартирный дом №2 по улице Мельникова признан аварийным и подлежащим сносу в соответствии с постановлением № 43 от 26.02.2019 года. Он был включен в реестр постановлением от 24 ноября 2023 года, но 30 ноября мэрия продлила сроки расселения до 31 декабря 2027 года из-за отсутствия свободного муниципального жилфонда. «После ввода дома в эксплуатацию и выделения денежных средств из бюджета Челябинской области мэрия Катав-Ивановска рассматривает вариант покупки благоустроенных квартир у застройщика для расселения семи домов по адресам: улица Мельникова, д. 2, 5 и 13, улица Стройгородок, дом 2 и 5, улица Цементников, дом 1 и улица Станционная, дом 5», — добавили в пресс-службе мэрии. В администрации уточнили, что при расчете применена стоимость одного квадратного метра в размере 87 тысяч рублей согласно предложению застройщика ООО «ЭнергоМеталлургМонтаж». Ранее URA.RU сообщало, что в Катав-Ивановске власти перенесли сроки расселения аварийного дома с 2023 на 2027 год. Восемь семей вынуждены выживать в разрушенном здании.