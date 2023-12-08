Губернатор Моор поддержал президента России Владимира Путина

Александр Моор поддержал выдвижение Путина на президентские выборы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, моор, путин
Александр Моор поддержал решение главы государства Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал решение президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах в 2024 году. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«На международной выставке-форуме „Россия“ в Москве, выступая на дне Тюменской области, я сказал, что Владимир Путин — это человек, который изменил все. Подписываюсь под каждым своим словом. Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина пойти на президентские выборы. Именно такой глава государства нужен нашей Родине — России», — написал Александр Моор.

Ранее URA.RU писало, что 8 декабря Владимир Путин заявил о том, что он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. О своем решении глава государства заявил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО в Кремле.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал решение президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах в 2024 году. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «На международной выставке-форуме „Россия“ в Москве, выступая на дне Тюменской области, я сказал, что Владимир Путин — это человек, который изменил все. Подписываюсь под каждым своим словом. Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина пойти на президентские выборы. Именно такой глава государства нужен нашей Родине — России», — написал Александр Моор. Ранее URA.RU писало, что 8 декабря Владимир Путин заявил о том, что он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. О своем решении глава государства заявил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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