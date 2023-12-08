Губернатор Моор поддержал президента России Владимира Путина

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал решение президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах в 2024 году. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«На международной выставке-форуме „Россия“ в Москве, выступая на дне Тюменской области, я сказал, что Владимир Путин — это человек, который изменил все. Подписываюсь под каждым своим словом. Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина пойти на президентские выборы. Именно такой глава государства нужен нашей Родине — России», — написал Александр Моор.
Ранее URA.RU писало, что 8 декабря Владимир Путин заявил о том, что он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. О своем решении глава государства заявил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО в Кремле.
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