Политологи увидели символизм в объявлении Путина об участии в выборах

Политолог Данилин: Путин не может оставить Россию во время СВО

08 декабря 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о своем решении баллотироваться накануне Дня Героев Отечества Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Владимир Путин признался спикеру парламента ДНР, герою ДНР Артему Жоге (отец Героя России Владимира Жоги), что принял решение баллотироваться на выборы-2024, так как понимает, что не может оставить страну во время СВО. В этом есть определенный символизм, отметил в беседе с URA.RU директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин. О своем решении участвовать в выборах президент России Владимир Путин заявил после вручения в Кремле «Золотых звезд» участникам СВО. Церемония прошла 8 декабря, накануне Дня Героев Отечества. «В этом присутствует большой символизм. О решении было заявлено, когда к Владимиру Путину обратился Герой России. Президент показывает огромное уважение к героям СВО. Заявление о готовности выдвигаться — это поступок, который говорит о том, что Владимир Путин понимает, что несет огромную ответственность. Когда люди совершают подвиги на полях сражений, в тылу, необходимо продолжать последовательно добиваться целей, которые поставлены перед нашей страной. Путин делает шаг вперед и, в том числе, вместе с героями СВО будет укреплять нашу страну, отстаивать ее интересы на всех аренах», — объяснил Павел Данилин. Директор Центра политического анализа добавил, что Владимир Путин также чувствует большой запрос со стороны россиян. «Об этом говорит вся социология. Она показывает высокие результаты ответов на вопросы: более 70% по опросам ВЦИОМ, аналитического Центра Юрия Левады (признан иностранным агентом и запрещен на территории РФ) говорят о том, что люди ждут выдвижения президента. Обманывать их надежды, конечно, было бы неправильно и недопустимым», — считает Данилин. В беседе с URA.RU политолог, первый зампред комиссии ОП РФ по экспертизе законопроектов Александр Асафов подчеркнул, что о решении выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок Путин заявил именно накануне Дня Героев Отечества. «В действиях президента сейчас очень много символизма. Это и его отношение к Дню волонтера, с посещением международной выставки-форума „Россия“. Это его общение с гражданскими институтами нашего общества, такими, как Общественная палата РФ и Совет по правам человека. Это все тоже значимо. Все происходит накануне значимых дат — и перед 4 ноября, и в день 75-летия подписания всеобщей декларации прав человека (10 декабря)», — заметил он. По словам политолога, многие эксперты предполагали, что о своем решении Владимир Путин объявит во время прямой линии 14 декабря. «По сути его ответ на вопрос Героя России означает, что он видит, что у людей, в том числе и героев, людей совершивших подвиг, есть запрос, они хотят знать, могут ли они поддержать президента. Этот запрос должен быть отвечен. И президент на него отвечает прямо и честно. Поскольку для него герои — это крайне важная тема, это тема традиция чествования героев. И, конечно, на прямой вопрос важного для себя человека, знакового, он не мог ответить иначе. Он не стал отвечать уклончиво, а сказал предельно прямо, хотя, наверное, нарушил какие-то ожидания экспертные о подобном заявлении во время грядущей прямой линией, совмещенной с пресс-конференцией или другими крупными политическими событиями», — подытожил Асафов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин признался спикеру парламента ДНР, герою ДНР Артему Жоге (отец Героя России Владимира Жоги), что принял решение баллотироваться на выборы-2024, так как понимает, что не может оставить страну во время СВО. В этом есть определенный символизм, отметил в беседе с URA.RU директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин. О своем решении участвовать в выборах президент России Владимир Путин заявил после вручения в Кремле «Золотых звезд» участникам СВО. Церемония прошла 8 декабря, накануне Дня Героев Отечества. «В этом присутствует большой символизм. О решении было заявлено, когда к Владимиру Путину обратился Герой России. Президент показывает огромное уважение к героям СВО. Заявление о готовности выдвигаться — это поступок, который говорит о том, что Владимир Путин понимает, что несет огромную ответственность. Когда люди совершают подвиги на полях сражений, в тылу, необходимо продолжать последовательно добиваться целей, которые поставлены перед нашей страной. Путин делает шаг вперед и, в том числе, вместе с героями СВО будет укреплять нашу страну, отстаивать ее интересы на всех аренах», — объяснил Павел Данилин. Директор Центра политического анализа добавил, что Владимир Путин также чувствует большой запрос со стороны россиян. «Об этом говорит вся социология. Она показывает высокие результаты ответов на вопросы: более 70% по опросам ВЦИОМ, аналитического Центра Юрия Левады (признан иностранным агентом и запрещен на территории РФ) говорят о том, что люди ждут выдвижения президента. Обманывать их надежды, конечно, было бы неправильно и недопустимым», — считает Данилин. В беседе с URA.RU политолог, первый зампред комиссии ОП РФ по экспертизе законопроектов Александр Асафов подчеркнул, что о решении выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок Путин заявил именно накануне Дня Героев Отечества. «В действиях президента сейчас очень много символизма. Это и его отношение к Дню волонтера, с посещением международной выставки-форума „Россия“. Это его общение с гражданскими институтами нашего общества, такими, как Общественная палата РФ и Совет по правам человека. Это все тоже значимо. Все происходит накануне значимых дат — и перед 4 ноября, и в день 75-летия подписания всеобщей декларации прав человека (10 декабря)», — заметил он. По словам политолога, многие эксперты предполагали, что о своем решении Владимир Путин объявит во время прямой линии 14 декабря. «По сути его ответ на вопрос Героя России означает, что он видит, что у людей, в том числе и героев, людей совершивших подвиг, есть запрос, они хотят знать, могут ли они поддержать президента. Этот запрос должен быть отвечен. И президент на него отвечает прямо и честно. Поскольку для него герои — это крайне важная тема, это тема традиция чествования героев. И, конечно, на прямой вопрос важного для себя человека, знакового, он не мог ответить иначе. Он не стал отвечать уклончиво, а сказал предельно прямо, хотя, наверное, нарушил какие-то ожидания экспертные о подобном заявлении во время грядущей прямой линией, совмещенной с пресс-конференцией или другими крупными политическими событиями», — подытожил Асафов.