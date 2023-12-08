Челябинская прокуратура проконтролирует подключение газа многодетной семье

Многодетной семье обещают подключить газ до конца года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подключение газа к частному дому в Катав-Ивановске Челябинской области, где проживает многодетная семья, поставлено на контроль прокуратуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Катав-Ивановской городской прокуратурой по поручению заместителя Генерального прокурора РФ Зайцева С. П. организовано проведение проверки по факту нарушения прав граждан при реализации мероприятий по догазификации жилого дома по улице Революционной. Катав-Ивановским городским прокурором главному инженеру филиала АО „Газпром газораспределение Челябинск“ в Усть-Катав объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона для соблюдения срока подключения дома к сетям газораспределения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что для проверки информации в дом многодетной семьи выехала проверка. Установлено, что семья обеспечена дровами, однако сроки подключения газа к дому по договору истекают 31 декабря 2023 года. В филиале АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Усть-Катав заверили, что работы в рамках догазификации планируется завершить в предусмотренный договором срок. Итоги работы поставлены прокуратурой на контроль.

«Проверкой также установлено, что в 2021 году заявитель с заявкой на техприсоединение обращалась в МУП „Теплоэнерго“, заявка исполнена не была. По данному факту городской прокуратурой проводится проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что многодетная мама Ирина Омигова рассказала, почему пять лет ждала подключения к газу. В пресс-службе компании АО «Газпром газораспределение Челябинск», с которой заключен договор на подключение газа у владельцев домов на улице Революционной, URA.RU сообщили, что голубое топливо будет подано до конца декабря текущего года.

Новый год в этом доме многодетная семья должна встретить уже с газом Пресс-служба прокуратуры Челябинской области