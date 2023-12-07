Многодетная семья в Катав-Ивановске пять лет ждет подключения к газу

Жителям улицы в Катав-Ивановске подведут газ до конца года

07 декабря 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

На другой стороне улицы газ подключили еще пять лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многодетная семья, проживающая в частном доме в Катав-Ивановске Челябинской области, пять лет ждала подключения к газу. Почему ждать пришлось так долго, URA.RU объяснила жительница города Ирина Омигова. В пресс-службе компании АО «Газпром газораспределение Челябинск» URA.RU пообещали подключить газ до конца года. «Мы живем в доме №4 по улице Революционной, другую сторону улицы отделяет асфальт. По той стороне газ был подведен еще пять лет назад, но до нас ветку не дотянули, так как не было техники для прокладки труб под дорогой. Мы заключили договор на подведение газа с одной компанией, она обанкротилась, в ноябре прошлого года заключили договор с другой, но там сообщили, что подрядчиков у них пока нет», — сообщила URA.RU многодетная мама. Женщина рассказала, что в их семье растет трое детей. Она вместе с мужем работает посменно и сутками, во время отсутствия взрослых топить дом некому, поэтому малышей забирает к себе бабушка. Им уже много лет приходится возвращаться с работы вместе с детьми в ледяной дом, при этом за зиму они тратят на дрова не меньше 25 тысяч рублей. «До истечения срока договора со второй компанией осталось три недели, срок до 31 декабря 2023 года (есть в распоряжении редакции). Мы уже сделали пристрой к дому и купили трубы с радиаторами. Очень ждем газ, как и остальные семь семей на нашей улице», — сообщила Омигова. В пресс-службе компании АО «Газпром газораспределение Челябинск», с которой заключен договор на подключение газа у владельцев домов на улице Революционной, URA.RU сообщили, что голубое топливо будет подано в установленные сроки. Проект готов, до конца года семье подключат газ. «Срок выполнения мероприятий в договоре между собственником и АО „Газпром газораспределение Челябинск“, установленный на основе регламента, — декабрь 2023 года. В настоящий момент подрядная организация завершила проектно-сметные работы по данному объекту, мероприятия по строительству и пуск газа будут осуществлены в рамках установленных обязательств», — сообщили в пресс-службе организации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многодетная семья, проживающая в частном доме в Катав-Ивановске Челябинской области, пять лет ждала подключения к газу. Почему ждать пришлось так долго, URA.RU объяснила жительница города Ирина Омигова. В пресс-службе компании АО «Газпром газораспределение Челябинск» URA.RU пообещали подключить газ до конца года. «Мы живем в доме №4 по улице Революционной, другую сторону улицы отделяет асфальт. По той стороне газ был подведен еще пять лет назад, но до нас ветку не дотянули, так как не было техники для прокладки труб под дорогой. Мы заключили договор на подведение газа с одной компанией, она обанкротилась, в ноябре прошлого года заключили договор с другой, но там сообщили, что подрядчиков у них пока нет», — сообщила URA.RU многодетная мама. Женщина рассказала, что в их семье растет трое детей. Она вместе с мужем работает посменно и сутками, во время отсутствия взрослых топить дом некому, поэтому малышей забирает к себе бабушка. Им уже много лет приходится возвращаться с работы вместе с детьми в ледяной дом, при этом за зиму они тратят на дрова не меньше 25 тысяч рублей. «До истечения срока договора со второй компанией осталось три недели, срок до 31 декабря 2023 года (есть в распоряжении редакции). Мы уже сделали пристрой к дому и купили трубы с радиаторами. Очень ждем газ, как и остальные семь семей на нашей улице», — сообщила Омигова. В пресс-службе компании АО «Газпром газораспределение Челябинск», с которой заключен договор на подключение газа у владельцев домов на улице Революционной, URA.RU сообщили, что голубое топливо будет подано в установленные сроки. Проект готов, до конца года семье подключат газ. «Срок выполнения мероприятий в договоре между собственником и АО „Газпром газораспределение Челябинск“, установленный на основе регламента, — декабрь 2023 года. В настоящий момент подрядная организация завершила проектно-сметные работы по данному объекту, мероприятия по строительству и пуск газа будут осуществлены в рамках установленных обязательств», — сообщили в пресс-службе организации.