Молодой курганец добился отмены призыва в армию

Курганского призывника вместо армии отправят на медобследование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Призывник из Шатровского округа Курганской области добился отмены решения о призыве. Суд удовлетворил иск курганца, чьи жалобы на здоровье не учли в призывной комиссии. Информация появилась на сайте районного суда.

«Судом по результатам рассмотрения административного дела требования С. удовлетворены, решение призывной комиссии Шатровского муниципального округа Курганской области о призыве С. на военную службу признано незаконным», — информирует пресс-служба суда. Молодого человека направят на дополнительное медицинское обследование из-за его жалоб на здоровье.

Поводом к иску стал отказ призывной комиссии во время весенней кампании направить гражданина на углубленную медкомиссию. Несмотря на жалобы шатровца на здоровье, его признали годным и вынесли решение о призыве.

Призывник пошел в суд. Рассмотрев дело, суд постановил, что решение медкомиссии было принято без проведения анализов и клинических исследований. «Отсутствие таких исследований на момент вынесения медицинского заключения о категории годности призывника не позволяет вынести обоснованное заключение об определении категории годности гражданина к военной службе и о призыве его на военную службу», — сообщили в суде.

Ранее URA.RU сообщало, что более десяти курганских призывников будут оштрафованы. Молодые люди проигнорировали полученные повестки и не явились в военкоматы.