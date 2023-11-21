Курганских призывников оштрафовали за неявку в военкомат

Больше десяти курганских призывников оштрафованы за нарушения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Больше десяти жителей Курганской области оштрафованы за нарушения, связанные с воинским учетом и неявкой по повестке на призывную комиссию. Сумма штрафа составила порядка 240 тысяч рублей, сообщил URA.RU источник, связанный с проведением осенней призывной кампании.

«В Курганской области больше десяти юношей призывного возраста привлечены к ответственности за нарушение воинского учета, затягивание медицинской комиссии и неявку по повестке. Сумма штрафов составила больше 240 тысяч рублей (гл. 21 КоАП РФ в области воинского учета)», — рассказал источник.

По данным Курганского областного суда, в ноябре суд рассматривал три жалобы курганцев на решения призывной комиссии. По одному из административных дел производство было прекращено. Решение по другому делу обжалуется. Рассмотрение третьего дела назначено на конец ноября, указано в картотеке суда.

URA.RU писало, что в Курганской области проходит осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. В этот период в военкоматы планировали вызвать около 4 тысяч человек, из которых более 900 направятся на службу. Военный комиссариат Кургана передал в Следственный комитет материалы на 11 юношей, не явившихся на прохождение призывной комиссии во время весенней призывной кампании 2023 года.