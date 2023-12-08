Полицейские ХМАО спасли дальнобойщиков на «трассе смерти» в аномальный мороз

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Дальнобойщики. Акция протеста на трассе. Тюмень, дальнобойщики
В Нефтеюганском районе полицейские спасли дальнобойщиков Фото:

В Нефтеюганском районе на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», которая известна большим количеством ДТП, полицейские помогли двум водителям грузовиков. У дальнобойщиков сломались машины в тридцатиградусный мороз.

«В Нефтеюганском районе сотрудники дорожно-патрульной службы полиции оказали помощь двоим водителям большегрузных автомобилей, которые в сильные морозы не смогли продолжить свой путь и вынуждены были остановиться на обочине», — говорится на сайте окружного УМВД. Инциденты произошли на 666 и 646 километрах трассы.

У одного водителя спустило колесо, но не оказалось домкрата. Полицейские привезли ему инструмент и вместе «переобули» автомобиль. А у второго дальнобойщика оторвался топливный шланг на машине. «Отвезли [водителя] в ближайшие магазины запчастей. Не найдя необходимые запчасти, инспекторы вызвали сотрудников дорожной службы и отбуксировали автомобиль до ближайшего сервисного центра», — добавляет пресс-служба ведомства.

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В Нефтеюганском районе на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», которая известна большим количеством ДТП, полицейские помогли двум водителям грузовиков. У дальнобойщиков сломались машины в тридцатиградусный мороз. «В Нефтеюганском районе сотрудники дорожно-патрульной службы полиции оказали помощь двоим водителям большегрузных автомобилей, которые в сильные морозы не смогли продолжить свой путь и вынуждены были остановиться на обочине», — говорится на сайте окружного УМВД. Инциденты произошли на 666 и 646 километрах трассы. У одного водителя спустило колесо, но не оказалось домкрата. Полицейские привезли ему инструмент и вместе «переобули» автомобиль. А у второго дальнобойщика оторвался топливный шланг на машине. «Отвезли [водителя] в ближайшие магазины запчастей. Не найдя необходимые запчасти, инспекторы вызвали сотрудников дорожной службы и отбуксировали автомобиль до ближайшего сервисного центра», — добавляет пресс-служба ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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