Полицейские ХМАО спасли дальнобойщиков на «трассе смерти» в аномальный мороз

В Нефтеюганском районе на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», которая известна большим количеством ДТП, полицейские помогли двум водителям грузовиков. У дальнобойщиков сломались машины в тридцатиградусный мороз.
«В Нефтеюганском районе сотрудники дорожно-патрульной службы полиции оказали помощь двоим водителям большегрузных автомобилей, которые в сильные морозы не смогли продолжить свой путь и вынуждены были остановиться на обочине», — говорится на сайте окружного УМВД. Инциденты произошли на 666 и 646 километрах трассы.
У одного водителя спустило колесо, но не оказалось домкрата. Полицейские привезли ему инструмент и вместе «переобули» автомобиль. А у второго дальнобойщика оторвался топливный шланг на машине. «Отвезли [водителя] в ближайшие магазины запчастей. Не найдя необходимые запчасти, инспекторы вызвали сотрудников дорожной службы и отбуксировали автомобиль до ближайшего сервисного центра», — добавляет пресс-служба ведомства.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.