Самолет авиакомпании «Россия» экстренно сел в Минводах

08 декабря 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

На борту находились 111 человек Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стала разгерметизация воздушного судна. «Борт рейса №6358 Минеральные Воды — Санкт-Петербург произвел экстренную посадку в аэропорту вылета», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Причиной стала разгерметизация судна. В самолете находятся 111 человек, в том числе шесть членов экипажа. Посадка прошла успешно

Самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стала разгерметизация воздушного судна. «Борт рейса №6358 Минеральные Воды — Санкт-Петербург произвел экстренную посадку в аэропорту вылета», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Причиной стала разгерметизация судна. В самолете находятся 111 человек, в том числе шесть членов экипажа. Посадка прошла успешно