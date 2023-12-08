Самолет авиакомпании «Россия» экстренно сел в Минводах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Пермь, самолет авиакомпании россия, ил-96
На борту находились 111 человек Фото:

Самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стала разгерметизация воздушного судна.

«Борт рейса №6358 Минеральные Воды — Санкт-Петербург произвел экстренную посадку в аэропорту вылета», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Причиной стала разгерметизация судна. В самолете находятся 111 человек, в том числе шесть членов экипажа. Посадка прошла успешно

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стала разгерметизация воздушного судна. «Борт рейса №6358 Минеральные Воды — Санкт-Петербург произвел экстренную посадку в аэропорту вылета», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Причиной стала разгерметизация судна. В самолете находятся 111 человек, в том числе шесть членов экипажа. Посадка прошла успешно
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...