Самолет авиакомпании «Россия» экстренно сел в Минводах

На борту находились 111 человек
Самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стала разгерметизация воздушного судна.
«Борт рейса №6358 Минеральные Воды — Санкт-Петербург произвел экстренную посадку в аэропорту вылета», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Причиной стала разгерметизация судна. В самолете находятся 111 человек, в том числе шесть членов экипажа. Посадка прошла успешно
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