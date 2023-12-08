Россиянам стали дороже обходиться отдых и развлечения

08 декабря 2023 в 21:49 Размер текста - 17 +

Больше всего выросли цены на поездки в страны Юго-Восточной Азии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Стоимость поездок по России зарубежным странам выросли. Самый высокий прирост замечен у путевок в страны Юго-Восточной Азии, делится Росстат. «Выросли цены на поездки на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии и Средней Азии — на 19,4% и 2,8% соответственно, Беларусь — на 8,7%, ОАЭ — на 5,9%, страны Закавказья — на 5,1%, Египет — на 1,6%, Турцию — на 1,1%», — делится Росстат на своем сайте . Также на 9,5% выросли цены на поездки на Черное море. Кроме того, экскурсионные туры по России также подорожали. Росстат сообщает, что цена изменилась на 2,1%. На 1% выросла стоимость билетов в кино и в театр. Однако есть категории, на которые цены все же снизились. Среди них: проживание в гостиницах и мотелях, путевки в санатории (на 1%), проживание в хостелах (на 0,4%). Ранее Росстат сообщал, что выросли цены на необходимые лекарства из-за повышения уровня инфляции. Чтобы урегулировать ситуацию, Центральный Банк России держит ключевую ставку на уровне 15%.

Стоимость поездок по России зарубежным странам выросли. Самый высокий прирост замечен у путевок в страны Юго-Восточной Азии, делится Росстат. «Выросли цены на поездки на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии и Средней Азии — на 19,4% и 2,8% соответственно, Беларусь — на 8,7%, ОАЭ — на 5,9%, страны Закавказья — на 5,1%, Египет — на 1,6%, Турцию — на 1,1%», — делится Росстат на своем сайте. Также на 9,5% выросли цены на поездки на Черное море. Кроме того, экскурсионные туры по России также подорожали. Росстат сообщает, что цена изменилась на 2,1%. На 1% выросла стоимость билетов в кино и в театр. Однако есть категории, на которые цены все же снизились. Среди них: проживание в гостиницах и мотелях, путевки в санатории (на 1%), проживание в хостелах (на 0,4%). Ранее Росстат сообщал, что выросли цены на необходимые лекарства из-за повышения уровня инфляции. Чтобы урегулировать ситуацию, Центральный Банк России держит ключевую ставку на уровне 15%.