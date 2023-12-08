В России выросли цены на необходимые лекарства

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Из-за инфляции в России дорожают лекарства Фото:
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Цены на товары в России

Цены на лекарства, которые относятся к жизненно необходимым и важнейшим, в среднем выросли на 0,4%. Такими данными делится Росстат.

«Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,4%, в том числе фуросемид — на 1,9%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 1,7%, аскорбиновая кислота и панкреатин — на 1,4%, ингавирин — на 1,0%, ксилометазолин (галазолин) — на 0,9%», — передает Росстат на своем сайте.

Также выросли цены на препараты, которые не относятся к необходимым. Так, Синупрет подорожал на 7,3%, левомеколь и сульфацетамид — на 2,3%, а поливитамины — на 2,0%.

Росстат сообщает, что медицинские препараты и бинты также подорожали. Например, электронные термометры стали дороже на 1,2%, а аппараты для измерения артериального давления — на 0,8%. На 0,7% выросли цены на бинты.

Это происходит из-за роста инфляции в России. Чтобы ее снизить, Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 15%. Президент России Владимир Путин положительно отметил это решение.

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Цены на лекарства, которые относятся к жизненно необходимым и важнейшим, в среднем выросли на 0,4%. Такими данными делится Росстат. «Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,4%, в том числе фуросемид — на 1,9%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 1,7%, аскорбиновая кислота и панкреатин — на 1,4%, ингавирин — на 1,0%, ксилометазолин (галазолин) — на 0,9%», — передает Росстат на своем сайте. Также выросли цены на препараты, которые не относятся к необходимым. Так, Синупрет подорожал на 7,3%, левомеколь и сульфацетамид — на 2,3%, а поливитамины — на 2,0%. Росстат сообщает, что медицинские препараты и бинты также подорожали. Например, электронные термометры стали дороже на 1,2%, а аппараты для измерения артериального давления — на 0,8%. На 0,7% выросли цены на бинты. Это происходит из-за роста инфляции в России. Чтобы ее снизить, Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 15%. Президент России Владимир Путин положительно отметил это решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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