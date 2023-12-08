08 декабря 2023

Три крупные торговые сети ограничили наценку на яйца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, супермаркет, яйца, пятерочка, магазин, продукты питания
Куриные яйца продолжают расти в цене Фото:
новость из сюжета
Цены на товары в России

Торговые сети «Верный», «Азбука вкуса» и «Глобус» ограничили наценку на куриные яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

«„Верный“ поддержал предложение ФАС ограничить наценки. „Глобус“ ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории, а „Азбука вкуса“ — до 10% на яйцо куриное „Окское“ категории С2», — передает ТАСС сообщение от пресс-службы ФАС. Отмечается, что служба предлагала ограничить наценку, чтобы сдержать рост цен.

На данный момент ФАС разбирается, как формируются цены на куриные яйца. Так, центральный аппарат ведомства запросил информацию о динамике цен у десяти федеральных сетей. Ранее ФАС предлагала торговым компаниям добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Торговые сети «Верный», «Азбука вкуса» и «Глобус» ограничили наценку на куриные яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС. «„Верный“ поддержал предложение ФАС ограничить наценки. „Глобус“ ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории, а „Азбука вкуса“ — до 10% на яйцо куриное „Окское“ категории С2», — передает ТАСС сообщение от пресс-службы ФАС. Отмечается, что служба предлагала ограничить наценку, чтобы сдержать рост цен. На данный момент ФАС разбирается, как формируются цены на куриные яйца. Так, центральный аппарат ведомства запросил информацию о динамике цен у десяти федеральных сетей. Ранее ФАС предлагала торговым компаниям добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...