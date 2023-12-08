Три крупные торговые сети ограничили наценку на яйца

08 декабря 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

Куриные яйца продолжают расти в цене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Торговые сети «Верный», «Азбука вкуса» и «Глобус» ограничили наценку на куриные яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС. «„Верный“ поддержал предложение ФАС ограничить наценки. „Глобус“ ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории, а „Азбука вкуса“ — до 10% на яйцо куриное „Окское“ категории С2», — передает ТАСС сообщение от пресс-службы ФАС. Отмечается, что служба предлагала ограничить наценку, чтобы сдержать рост цен. На данный момент ФАС разбирается, как формируются цены на куриные яйца. Так, центральный аппарат ведомства запросил информацию о динамике цен у десяти федеральных сетей. Ранее ФАС предлагала торговым компаниям добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%.

Торговые сети «Верный», «Азбука вкуса» и «Глобус» ограничили наценку на куриные яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС. «„Верный“ поддержал предложение ФАС ограничить наценки. „Глобус“ ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории, а „Азбука вкуса“ — до 10% на яйцо куриное „Окское“ категории С2», — передает ТАСС сообщение от пресс-службы ФАС. Отмечается, что служба предлагала ограничить наценку, чтобы сдержать рост цен. На данный момент ФАС разбирается, как формируются цены на куриные яйца. Так, центральный аппарат ведомства запросил информацию о динамике цен у десяти федеральных сетей. Ранее ФАС предлагала торговым компаниям добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%.