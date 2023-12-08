08 декабря 2023

Фирма брата курганского «колбасного короля» нарастила прибыль из-за поставок в Ашан

Курганская фирма «Велес» резко увеличила прибыль из-за поставок в Ашан
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, колбаса, велес, колбасные изделия
Курганская компания «Велес» поставляет продукцию в Ашан Фото:

Компания ООО «Велес», директором которой является Дмитрий Ильтяков (брат депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова), почти в два раза увеличила чистую прибыль из-за расширения рынков сбыта продукции. Фирма поставляет колбасу в Ашан. Об этом говорится в ответе Ильтякова на редакционный запрос URA.RU.

«В 2022 году ООО „Велес“ увеличило объемы продаж продукции в собственных магазинах. Компания расширила рынок сбыта, осуществляя поставки крупной торговой сети Ашан», — указано в ответе директора организации.

Выручка ООО «Велес», согласно СБИС, увеличилась до 113 млн рублей за 2022 год. Прибыль организации за 2022 год выросла с 6 млн (2021 год) до 9 млн рублей. Учредителем фирмы (доля 100%) является Нэля Максимовна Ильтякова. Компания занимается мясными продуктами и консервами.

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Компания ООО «Велес», директором которой является Дмитрий Ильтяков (брат депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова), почти в два раза увеличила чистую прибыль из-за расширения рынков сбыта продукции. Фирма поставляет колбасу в Ашан. Об этом говорится в ответе Ильтякова на редакционный запрос URA.RU. «В 2022 году ООО „Велес“ увеличило объемы продаж продукции в собственных магазинах. Компания расширила рынок сбыта, осуществляя поставки крупной торговой сети Ашан», — указано в ответе директора организации. Выручка ООО «Велес», согласно СБИС, увеличилась до 113 млн рублей за 2022 год. Прибыль организации за 2022 год выросла с 6 млн (2021 год) до 9 млн рублей. Учредителем фирмы (доля 100%) является Нэля Максимовна Ильтякова. Компания занимается мясными продуктами и консервами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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