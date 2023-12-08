Фирма брата курганского «колбасного короля» нарастила прибыль из-за поставок в Ашан

Курганская фирма «Велес» резко увеличила прибыль из-за поставок в Ашан

09 декабря 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Курганская компания «Велес» поставляет продукцию в Ашан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания ООО «Велес», директором которой является Дмитрий Ильтяков (брат депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова), почти в два раза увеличила чистую прибыль из-за расширения рынков сбыта продукции. Фирма поставляет колбасу в Ашан. Об этом говорится в ответе Ильтякова на редакционный запрос URA.RU. «В 2022 году ООО „Велес“ увеличило объемы продаж продукции в собственных магазинах. Компания расширила рынок сбыта, осуществляя поставки крупной торговой сети Ашан», — указано в ответе директора организации. Выручка ООО «Велес», согласно СБИС, увеличилась до 113 млн рублей за 2022 год. Прибыль организации за 2022 год выросла с 6 млн (2021 год) до 9 млн рублей. Учредителем фирмы (доля 100%) является Нэля Максимовна Ильтякова. Компания занимается мясными продуктами и консервами.

Компания ООО «Велес», директором которой является Дмитрий Ильтяков (брат депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова), почти в два раза увеличила чистую прибыль из-за расширения рынков сбыта продукции. Фирма поставляет колбасу в Ашан. Об этом говорится в ответе Ильтякова на редакционный запрос URA.RU. «В 2022 году ООО „Велес“ увеличило объемы продаж продукции в собственных магазинах. Компания расширила рынок сбыта, осуществляя поставки крупной торговой сети Ашан», — указано в ответе директора организации. Выручка ООО «Велес», согласно СБИС, увеличилась до 113 млн рублей за 2022 год. Прибыль организации за 2022 год выросла с 6 млн (2021 год) до 9 млн рублей. Учредителем фирмы (доля 100%) является Нэля Максимовна Ильтякова. Компания занимается мясными продуктами и консервами.