01 декабря 2023

Фирма брата курганского «колбасного короля» резко увеличила прибыль

Курганская фирма «Велес» почти в два раза увеличила прибыль
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск
Курганское ООО «Велес» увеличило выручку и прибыль Фото:

Компания ООО «Велес», директором которой является Дмитрий Ильтяков (брат депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова), почти в два раза увеличила чистую прибыль. Об этом говорится в финансовой отчетности организации за 2022 год.

«Чистая прибыль ООО „Велес“ за 2021 год: 6 млн рублей. Прибыль организации за 2022 год — 9 млн 963 тысячи рублей», — указано документации, опубликованной в сервисе СБИС.

Согласно СБИС, выручка ООО «Велес» увеличилась до 113 млн рублей (2022 год). Учредителем фирмы (доля 100%) является Нэля Максимовна Ильтякова. Компания занимается мясными продуктами и консервами.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается.

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Компания ООО «Велес», директором которой является Дмитрий Ильтяков (брат депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова), почти в два раза увеличила чистую прибыль. Об этом говорится в финансовой отчетности организации за 2022 год. «Чистая прибыль ООО „Велес“ за 2021 год: 6 млн рублей. Прибыль организации за 2022 год — 9 млн 963 тысячи рублей», — указано документации, опубликованной в сервисе СБИС. Согласно СБИС, выручка ООО «Велес» увеличилась до 113 млн рублей (2022 год). Учредителем фирмы (доля 100%) является Нэля Максимовна Ильтякова. Компания занимается мясными продуктами и консервами. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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