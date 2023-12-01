Фирма брата курганского «колбасного короля» резко увеличила прибыль

Курганская фирма «Велес» почти в два раза увеличила прибыль

Курганское ООО «Велес» увеличило выручку и прибыль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания ООО «Велес», директором которой является Дмитрий Ильтяков (брат депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова), почти в два раза увеличила чистую прибыль. Об этом говорится в финансовой отчетности организации за 2022 год.

«Чистая прибыль ООО „Велес“ за 2021 год: 6 млн рублей. Прибыль организации за 2022 год — 9 млн 963 тысячи рублей», — указано документации, опубликованной в сервисе СБИС.

Согласно СБИС, выручка ООО «Велес» увеличилась до 113 млн рублей (2022 год). Учредителем фирмы (доля 100%) является Нэля Максимовна Ильтякова. Компания занимается мясными продуктами и консервами.

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