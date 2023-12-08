Новак: РФ и Иран подпишут договор о свободной торговле

09 декабря 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

Александр Новак отметил, что скоро планируется подписать несколько важных документов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подпишут соглашение с Ираном о зоне свободной торговли в декабре 2023 года. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. «В декабре — соглашение о зоне свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом, а также мы выходим в ближайшее время на ключевой документ — это межгосударственный договор», — сказал Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что в ближайшее время будет подписано еще несколько важных документов. Говоря о встрече президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси, Новак добавил, что политики в разговоре прошли по всей цепочке торгово-экономических отношений. Большое внимание уделили финансово-банковским вопросам, для облегчения расчетов. На встрече Путина и Раиси президенты также обсудили палестинско-израильский конфликт, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что у лидеров государств «больше двух часов проходил весьма предметный разговор».

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подпишут соглашение с Ираном о зоне свободной торговли в декабре 2023 года. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. «В декабре — соглашение о зоне свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом, а также мы выходим в ближайшее время на ключевой документ — это межгосударственный договор», — сказал Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что в ближайшее время будет подписано еще несколько важных документов. Говоря о встрече президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси, Новак добавил, что политики в разговоре прошли по всей цепочке торгово-экономических отношений. Большое внимание уделили финансово-банковским вопросам, для облегчения расчетов. На встрече Путина и Раиси президенты также обсудили палестинско-израильский конфликт, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что у лидеров государств «больше двух часов проходил весьма предметный разговор».