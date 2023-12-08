08 декабря 2023

Новак: РФ и Иран подпишут договор о свободной торговле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, новак александр
Александр Новак отметил, что скоро планируется подписать несколько важных документов Фото:

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подпишут соглашение с Ираном о зоне свободной торговли в декабре 2023 года. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

«В декабре — соглашение о зоне свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом, а также мы выходим в ближайшее время на ключевой документ — это межгосударственный договор», — сказал Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что в ближайшее время будет подписано еще несколько важных документов.

Говоря о встрече президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси, Новак добавил, что политики в разговоре прошли по всей цепочке торгово-экономических отношений. Большое внимание уделили финансово-банковским вопросам, для облегчения расчетов.

На встрече Путина и Раиси президенты также обсудили палестинско-израильский конфликт, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что у лидеров государств «больше двух часов проходил весьма предметный разговор».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подпишут соглашение с Ираном о зоне свободной торговли в декабре 2023 года. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. «В декабре — соглашение о зоне свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом, а также мы выходим в ближайшее время на ключевой документ — это межгосударственный договор», — сказал Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что в ближайшее время будет подписано еще несколько важных документов. Говоря о встрече президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси, Новак добавил, что политики в разговоре прошли по всей цепочке торгово-экономических отношений. Большое внимание уделили финансово-банковским вопросам, для облегчения расчетов. На встрече Путина и Раиси президенты также обсудили палестинско-израильский конфликт, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что у лидеров государств «больше двух часов проходил весьма предметный разговор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...