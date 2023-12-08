Белый дом прокомментировал выдвижение Путина в президенты РФ

Белый дом: США ждут захватывающих выборов в РФ после выдвижения Путина

09 декабря 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

В США ждут захватывающих выборов президента РФ в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя выдвижения Владимира Путина в президенты РФ, высказал, что в период выборов «будет гонка что надо». Его слова передают журналисты. «Это будет гонка что надо», — передают слова Кирби журналисты РИА Новости. Так он ответил на просьбу СМИ прокомментировать заявления Путина о намерении участвовать в выборах. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко уже объявила старт избирательной кампании. После этого Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства, передает телеканал 360. Он четыре раза избирался на пост президента России — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых выборах в следующем году.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя выдвижения Владимира Путина в президенты РФ, высказал, что в период выборов «будет гонка что надо». Его слова передают журналисты. «Это будет гонка что надо», — передают слова Кирби журналисты РИА Новости. Так он ответил на просьбу СМИ прокомментировать заявления Путина о намерении участвовать в выборах. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко уже объявила старт избирательной кампании. После этого Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства, передает телеканал 360. Он четыре раза избирался на пост президента России — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых выборах в следующем году.