Дочь челябинского экс-губернатора выставила счет брату на 39 млн рублей

«ЖилКомСервис» 100% долей принадлежит дочери Бориса Дубровского Анне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск фирмы «Жилкомсервис» дочери экс-губернатора Бориса Дубровского, Анны к компании-банкроту «Челябстройкомплект» (ЧСК), которой владеет ее брат на Александр. «Жилкомсервис» требует, чтобы фирму включили в число кредиторов «ЧСК» из-за долга в 39,1 млн рублей.

«ООО „ЖилКомСервис“ обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов „ЧСК“ требования в размере 39 млн 184 тысяч 177 рублей 94 копеек. Принять к производству заявление. Назначить заседание на 24 января 2024 года», — говорится в документах суда.

Согласно сервису СБИС, в компании «ЖилКомСервис» 100% долей принадлежит Анне Дубровской. До октября 2018 года фирмой владел Александр Дубровский. «ЖилКомСервис» входит в группу компаний, основанную главой семьи Борисом Дубровский. Когда Дубровский-старший стал губернатором, он переписал бизнес на детей.

«ЧСК» признали банкротом 1 ноября из-за долгов перед другой семейной фирмой, «Монтажник». Также обанкрочены Борис и Александр Дубровские. Экс-губернатор после отставки с поста губернатора покинул Россию. Дубровские со СМИ не общаются.

С 1 ноября «ЧСК» признали банкротом из-за долгов перед другой семейной фирмой, «Монтажник». В кредиторы уже заявились налоговики и бывшие деловые партнеры. Компания «Монтажник» также признана финансово несостоятельной. Обанкрочены Борис и Александр Дубровские. Бывший губернатор после отставки покинул Россию. Представители его семьи со СМИ не общаются.