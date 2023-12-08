08 декабря 2023

Дочь челябинского экс-губернатора выставила счет брату на 39 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Областное совещание при Губернаторе Челябинской области. Челябинск, портрет, дубровский борис
«ЖилКомСервис» 100% долей принадлежит дочери Бориса Дубровского Анне Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск фирмы «Жилкомсервис» дочери экс-губернатора Бориса Дубровского, Анны к компании-банкроту «Челябстройкомплект» (ЧСК), которой владеет ее брат на Александр. «Жилкомсервис» требует, чтобы фирму включили в число кредиторов «ЧСК» из-за долга в 39,1 млн рублей.

«ООО „ЖилКомСервис“ обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов „ЧСК“ требования в размере 39 млн 184 тысяч 177 рублей 94 копеек. Принять к производству заявление. Назначить заседание на 24 января 2024 года», — говорится в документах суда.

Согласно сервису СБИС, в компании «ЖилКомСервис» 100% долей принадлежит Анне Дубровской. До октября 2018 года фирмой владел Александр Дубровский. «ЖилКомСервис» входит в группу компаний, основанную главой семьи Борисом Дубровский. Когда Дубровский-старший стал губернатором, он переписал бизнес на детей.

«ЧСК» признали банкротом 1 ноября из-за долгов перед другой семейной фирмой, «Монтажник». Также обанкрочены Борис и Александр Дубровские. Экс-губернатор после отставки с поста губернатора покинул Россию. Дубровские со СМИ не общаются.

С 1 ноября «ЧСК» признали банкротом из-за долгов перед другой семейной фирмой, «Монтажник». В кредиторы уже заявились налоговики и бывшие деловые партнеры. Компания «Монтажник» также признана финансово несостоятельной. Обанкрочены Борис и Александр Дубровские. Бывший губернатор после отставки покинул Россию. Представители его семьи со СМИ не общаются.

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Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск фирмы «Жилкомсервис» дочери экс-губернатора Бориса Дубровского, Анны к компании-банкроту «Челябстройкомплект» (ЧСК), которой владеет ее брат на Александр. «Жилкомсервис» требует, чтобы фирму включили в число кредиторов «ЧСК» из-за долга в 39,1 млн рублей. «ООО „ЖилКомСервис“ обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов „ЧСК“ требования в размере 39 млн 184 тысяч 177 рублей 94 копеек. Принять к производству заявление. Назначить заседание на 24 января 2024 года», — говорится в документах суда. Согласно сервису СБИС, в компании «ЖилКомСервис» 100% долей принадлежит Анне Дубровской. До октября 2018 года фирмой владел Александр Дубровский. «ЖилКомСервис» входит в группу компаний, основанную главой семьи Борисом Дубровский. Когда Дубровский-старший стал губернатором, он переписал бизнес на детей. «ЧСК» признали банкротом 1 ноября из-за долгов перед другой семейной фирмой, «Монтажник». Также обанкрочены Борис и Александр Дубровские. Экс-губернатор после отставки с поста губернатора покинул Россию. Дубровские со СМИ не общаются. С 1 ноября «ЧСК» признали банкротом из-за долгов перед другой семейной фирмой, «Монтажник». В кредиторы уже заявились налоговики и бывшие деловые партнеры. Компания «Монтажник» также признана финансово несостоятельной. Обанкрочены Борис и Александр Дубровские. Бывший губернатор после отставки покинул Россию. Представители его семьи со СМИ не общаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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