Суд обанкротил компанию сына челябинского экс-губернатора Дубровского

01 ноября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Бизнес-империя семьи Бориса Дубровского получила очередной удар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Фирму «Челябинскстройкомплект» (ЧСК) Александра Дубровского, сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, признали банкротом. Об этом сообщили 1 ноября в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области. «В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело № А76-16328/2023 по заявлению акционерного общества «Производственное объединение «Монтажник» в лице конкурсного управляющего Соломки Елены Андреевны о признании ООО «Челябстройкомплект» несостоятельным (банкротом). По результатам судебного заседания заявление признано обоснованным», — пояснили в пресс-службе суда. В отношении ООО «ЧСК» введена процедура наблюдения. Утвержден временный управляющий компании. Конкурсный управляющего другого обанкротившегося актива семьи Дубровских, ПО «Монтажник», запустила процесс банкротства ЧСК весной. Она доказала, что сделка, по которой более 10 млн рублей ушло со счетов «Монтажника» на счет ЧСК, недействительна. Фирма Дубровского-младшего эти средства, что позволило подать иск о признании ее финансово несостоятельной. Дубровский-младший стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), главного актива семьи экс-губернатора. Сам Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника». Представители семьи бывшего главы региона, как и конкурсный управляющий «Монтажника», судебные процессы не комментируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фирму «Челябинскстройкомплект» (ЧСК) Александра Дубровского, сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, признали банкротом. Об этом сообщили 1 ноября в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области. «В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело № А76-16328/2023 по заявлению акционерного общества «Производственное объединение «Монтажник» в лице конкурсного управляющего Соломки Елены Андреевны о признании ООО «Челябстройкомплект» несостоятельным (банкротом). По результатам судебного заседания заявление признано обоснованным», — пояснили в пресс-службе суда. В отношении ООО «ЧСК» введена процедура наблюдения. Утвержден временный управляющий компании. Конкурсный управляющего другого обанкротившегося актива семьи Дубровских, ПО «Монтажник», запустила процесс банкротства ЧСК весной. Она доказала, что сделка, по которой более 10 млн рублей ушло со счетов «Монтажника» на счет ЧСК, недействительна. Фирма Дубровского-младшего эти средства, что позволило подать иск о признании ее финансово несостоятельной. Дубровский-младший стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), главного актива семьи экс-губернатора. Сам Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника». Представители семьи бывшего главы региона, как и конкурсный управляющий «Монтажника», судебные процессы не комментируют.