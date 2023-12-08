08 декабря 2023

The Times: у ВСУ не хватило боеприпасов, чтобы испортить Путину Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, пуля, нато, снаряд, патрон, обойма, боеприпас, stock
Артиллеристам ВСУ не хватило боеприпасов для атаки российской колонны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Элитная бригада Вооруженных сил Украины была отправлена к Авдеевке без дополнительного снаряжения. Из-за нехватки боеприпасов они не смогли «испортить Новый год Путину», а именно поразить колонну Вооруженных сил России на северном фланге города. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Из-за нехватки боеприпасов артиллеристы 47-й украинской бригады не смогли поразить российскую колонну до того, как она наткнулась на их пехоту на северном фланге Авдеевки. Эта ожесточенная битва была частью отчаянной акции по атаке Авдеевки и предотвращению победы президента Путина к началу его избирательной кампании и новогодним торжествам», — говорится в материале.

Украинский сержант Тарас с позывным «Физрук» также заявил газете, что летом военные получали в десять раз больше снарядов, которые были на порядок лучше нынешних. Сейчас боеприпасы привозят со всего мира, многие из которых — некондиция, подчеркнул он.

В Минобороны РФ 8 декабря заявили, что опорный пункт и склад боеприпасов украинских войск уничтожены огнеметчиками группировки войск «Запад» на купянском направлении. Задание было выполнено в полном объеме и без потерь, пишет RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Элитная бригада Вооруженных сил Украины была отправлена к Авдеевке без дополнительного снаряжения. Из-за нехватки боеприпасов они не смогли «испортить Новый год Путину», а именно поразить колонну Вооруженных сил России на северном фланге города. Об этом сообщает британская газета The Times. «Из-за нехватки боеприпасов артиллеристы 47-й украинской бригады не смогли поразить российскую колонну до того, как она наткнулась на их пехоту на северном фланге Авдеевки. Эта ожесточенная битва была частью отчаянной акции по атаке Авдеевки и предотвращению победы президента Путина к началу его избирательной кампании и новогодним торжествам», — говорится в материале. Украинский сержант Тарас с позывным «Физрук» также заявил газете, что летом военные получали в десять раз больше снарядов, которые были на порядок лучше нынешних. Сейчас боеприпасы привозят со всего мира, многие из которых — некондиция, подчеркнул он. В Минобороны РФ 8 декабря заявили, что опорный пункт и склад боеприпасов украинских войск уничтожены огнеметчиками группировки войск «Запад» на купянском направлении. Задание было выполнено в полном объеме и без потерь, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...