Элитная бригада Вооруженных сил Украины была отправлена к Авдеевке без дополнительного снаряжения. Из-за нехватки боеприпасов они не смогли «испортить Новый год Путину», а именно поразить колонну Вооруженных сил России на северном фланге города. Об этом сообщает британская газета The Times.
«Из-за нехватки боеприпасов артиллеристы 47-й украинской бригады не смогли поразить российскую колонну до того, как она наткнулась на их пехоту на северном фланге Авдеевки. Эта ожесточенная битва была частью отчаянной акции по атаке Авдеевки и предотвращению победы президента Путина к началу его избирательной кампании и новогодним торжествам», — говорится в материале.
Украинский сержант Тарас с позывным «Физрук» также заявил газете, что летом военные получали в десять раз больше снарядов, которые были на порядок лучше нынешних. Сейчас боеприпасы привозят со всего мира, многие из которых — некондиция, подчеркнул он.
В Минобороны РФ 8 декабря заявили, что опорный пункт и склад боеприпасов украинских войск уничтожены огнеметчиками группировки войск «Запад» на купянском направлении. Задание было выполнено в полном объеме и без потерь, пишет RT.
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