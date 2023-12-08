The Times: у ВСУ не хватило боеприпасов, чтобы испортить Путину Новый год

09 декабря 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

Артиллеристам ВСУ не хватило боеприпасов для атаки российской колонны Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Элитная бригада Вооруженных сил Украины была отправлена к Авдеевке без дополнительного снаряжения. Из-за нехватки боеприпасов они не смогли «испортить Новый год Путину», а именно поразить колонну Вооруженных сил России на северном фланге города. Об этом сообщает британская газета The Times. «Из-за нехватки боеприпасов артиллеристы 47-й украинской бригады не смогли поразить российскую колонну до того, как она наткнулась на их пехоту на северном фланге Авдеевки. Эта ожесточенная битва была частью отчаянной акции по атаке Авдеевки и предотвращению победы президента Путина к началу его избирательной кампании и новогодним торжествам», — говорится в материале. Украинский сержант Тарас с позывным «Физрук» также заявил газете, что летом военные получали в десять раз больше снарядов, которые были на порядок лучше нынешних. Сейчас боеприпасы привозят со всего мира, многие из которых — некондиция, подчеркнул он. В Минобороны РФ 8 декабря заявили, что опорный пункт и склад боеприпасов украинских войск уничтожены огнеметчиками группировки войск «Запад» на купянском направлении. Задание было выполнено в полном объеме и без потерь, пишет RT.

Элитная бригада Вооруженных сил Украины была отправлена к Авдеевке без дополнительного снаряжения. Из-за нехватки боеприпасов они не смогли «испортить Новый год Путину», а именно поразить колонну Вооруженных сил России на северном фланге города. Об этом сообщает британская газета The Times. «Из-за нехватки боеприпасов артиллеристы 47-й украинской бригады не смогли поразить российскую колонну до того, как она наткнулась на их пехоту на северном фланге Авдеевки. Эта ожесточенная битва была частью отчаянной акции по атаке Авдеевки и предотвращению победы президента Путина к началу его избирательной кампании и новогодним торжествам», — говорится в материале. Украинский сержант Тарас с позывным «Физрук» также заявил газете, что летом военные получали в десять раз больше снарядов, которые были на порядок лучше нынешних. Сейчас боеприпасы привозят со всего мира, многие из которых — некондиция, подчеркнул он. В Минобороны РФ 8 декабря заявили, что опорный пункт и склад боеприпасов украинских войск уничтожены огнеметчиками группировки войск «Запад» на купянском направлении. Задание было выполнено в полном объеме и без потерь, пишет RT.