Автоэксперт дал советы, как подготовить машину к долгой зимней стоянке

Автоэксперт Кадаков: перед стоянкой машину нужно тщательно вычистить и высушить

09 декабря 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Автомобиль перед долгой стоянкой следует почистить, а потом тщательно высушить, подчеркнул Максим Кадаков Фото: Размик Закарян © URA.RU Если владелец автомобиля не планирует пользоваться зимой своим транспортом долгое время, его следует подготовить к долгой стоянке. Для этого необходимо сначала помыть машину, а затем тщательно высушить салон авто и периодически проверять заряд аккумулятора. Такие рекомендации дал автоэксперт Максим Кадаков. «Советую, как минимум, почистить автомобиль и высушить его, потому что под ковриками всегда собирается какая-то влага. Так можно, с одной стороны, серьезно продлить жизнь кузову, а с другой стороны — будет меньше неприятного, затхлого запаха после того, как машина долго простоит закрытой. <…> Важно поддерживать заряд аккумуляторной батареи. <…> Если не отключаем аккумулятор, нужно периодически приходить, контролировать степень заряда», — подчеркнул Максим Кадаков в разговоре с радио Sputnik . Эксперт уточнил, что перед долгой стоянкой следует покрыть кузов автомобиля защитным составом и убедиться, что в бак залита качественная стеклоомывающая жидкость. Если машина остается на улице, ее не следует накрывать, так как автомобиль должен продуваться, добавил Кадаков. В зимний сезон эксперты также дают советы, как правильно управлять автомобилем в снегопад, чтобы не попасть в ДТП. Главный из них заключается в том, что водители должны более плавно нажимать на газ и тормоз. Водителям стоит перед началом зимнего сезона проверить все системы двигателя и технические жидкости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если владелец автомобиля не планирует пользоваться зимой своим транспортом долгое время, его следует подготовить к долгой стоянке. Для этого необходимо сначала помыть машину, а затем тщательно высушить салон авто и периодически проверять заряд аккумулятора. Такие рекомендации дал автоэксперт Максим Кадаков. «Советую, как минимум, почистить автомобиль и высушить его, потому что под ковриками всегда собирается какая-то влага. Так можно, с одной стороны, серьезно продлить жизнь кузову, а с другой стороны — будет меньше неприятного, затхлого запаха после того, как машина долго простоит закрытой. <…> Важно поддерживать заряд аккумуляторной батареи. <…> Если не отключаем аккумулятор, нужно периодически приходить, контролировать степень заряда», — подчеркнул Максим Кадаков в разговоре с радио Sputnik. Эксперт уточнил, что перед долгой стоянкой следует покрыть кузов автомобиля защитным составом и убедиться, что в бак залита качественная стеклоомывающая жидкость. Если машина остается на улице, ее не следует накрывать, так как автомобиль должен продуваться, добавил Кадаков. В зимний сезон эксперты также дают советы, как правильно управлять автомобилем в снегопад, чтобы не попасть в ДТП. Главный из них заключается в том, что водители должны более плавно нажимать на газ и тормоз. Водителям стоит перед началом зимнего сезона проверить все системы двигателя и технические жидкости.