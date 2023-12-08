Челябинские спасатели выступили с экстренным обращением из-за риска пожаров. Фото

09 декабря 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

В морозы риск стать погорельцем значительно выше, отмечают в МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели предупредили об увеличении числа пожаров из-за аномальных холодов в Челябинской области. Причиной трагедии может стать использование аварийных электроприборов или перекаливание печи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «В морозы риск стать погорельцем и даже погибнуть значительно выше. Соблюдайте правила пожарной безопасности», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Жителей региона просят не использовать аварийные электроприборы, провести ревизию электропроводки, не перекаливать печь, не курить дома, не перегружать электрическую сеть и объяснить детям об опасности игр с огнем. Также в домах желательно установить автономные пожарные извещатели, которые своевременно предупредят об опасности. В ночь на 9 декабря в СНТ «Аэропорт-2» в пригороде Челябинска во время пожара, из-за которого обрушилась крыша, погибли четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат. Родители и еще один ребенок получили травмы. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание тепловентелятора. В МЧС призывают быть внимательными и не пополнять фотобанк снимков пожаров Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Челябинской области Пожар может уничтожить дом за несколько минут Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Челябинской области

Спасатели предупредили об увеличении числа пожаров из-за аномальных холодов в Челябинской области. Причиной трагедии может стать использование аварийных электроприборов или перекаливание печи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «В морозы риск стать погорельцем и даже погибнуть значительно выше. Соблюдайте правила пожарной безопасности», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Жителей региона просят не использовать аварийные электроприборы, провести ревизию электропроводки, не перекаливать печь, не курить дома, не перегружать электрическую сеть и объяснить детям об опасности игр с огнем. Также в домах желательно установить автономные пожарные извещатели, которые своевременно предупредят об опасности. В ночь на 9 декабря в СНТ «Аэропорт-2» в пригороде Челябинска во время пожара, из-за которого обрушилась крыша, погибли четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат. Родители и еще один ребенок получили травмы. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание тепловентелятора.