08 декабря 2023

Челябинские спасатели выступили с экстренным обращением из-за риска пожаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
В морозы риск стать погорельцем значительно выше, отмечают в МЧС Фото:

Спасатели предупредили об увеличении числа пожаров из-за аномальных холодов в Челябинской области. Причиной трагедии может стать использование аварийных электроприборов или перекаливание печи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В морозы риск стать погорельцем и даже погибнуть значительно выше. Соблюдайте правила пожарной безопасности», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Жителей региона просят не использовать аварийные электроприборы, провести ревизию электропроводки, не перекаливать печь, не курить дома, не перегружать электрическую сеть и объяснить детям об опасности игр с огнем. Также в домах желательно установить автономные пожарные извещатели, которые своевременно предупредят об опасности.

В ночь на 9 декабря в СНТ «Аэропорт-2» в пригороде Челябинска во время пожара, из-за которого обрушилась крыша, погибли четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат. Родители и еще один ребенок получили травмы. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание тепловентелятора.

В МЧС призывают быть внимательными и не пополнять фотобанк снимков пожаров
В МЧС призывают быть внимательными и не пополнять фотобанк снимков пожаров

Пожар может уничтожить дом за несколько минут
Пожар может уничтожить дом за несколько минут

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Спасатели предупредили об увеличении числа пожаров из-за аномальных холодов в Челябинской области. Причиной трагедии может стать использование аварийных электроприборов или перекаливание печи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «В морозы риск стать погорельцем и даже погибнуть значительно выше. Соблюдайте правила пожарной безопасности», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Жителей региона просят не использовать аварийные электроприборы, провести ревизию электропроводки, не перекаливать печь, не курить дома, не перегружать электрическую сеть и объяснить детям об опасности игр с огнем. Также в домах желательно установить автономные пожарные извещатели, которые своевременно предупредят об опасности. В ночь на 9 декабря в СНТ «Аэропорт-2» в пригороде Челябинска во время пожара, из-за которого обрушилась крыша, погибли четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат. Родители и еще один ребенок получили травмы. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание тепловентелятора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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