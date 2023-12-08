Губернатор Тюмени поздравил земляков с Днем Героя Отечества

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества. Он добавил, что горд личным знакомством с тюменскими Героями России.
«Сегодня — День Героев Отечества — людей, чьи имена навсегда вошли в историю нашей Родины. <…> Горжусь, что лично знаком с нашими земляками, Героями России Владимиром Шарпатовым и Рустамом Сайфуллиным. Они из разных поколений, но одинаково любят свою Отчизну и доказали это на деле», — написал Моор в своем telegram-канале.
День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря. Также этот день называют просто «днем Героев».
Ранее Моор высказывался насчет президентских выборов. Он поддержал президента РФ Владимира Путина и назвал его «человеком, который изменил все».
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