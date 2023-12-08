Губернатор Тюмени поздравил земляков с Днем Героя Отечества

09 декабря 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюмени поздравил земляков с Днем Героя Отечества Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества. Он добавил, что горд личным знакомством с тюменскими Героями России. «Сегодня — День Героев Отечества — людей, чьи имена навсегда вошли в историю нашей Родины. <…> Горжусь, что лично знаком с нашими земляками, Героями России Владимиром Шарпатовым и Рустамом Сайфуллиным. Они из разных поколений, но одинаково любят свою Отчизну и доказали это на деле», — написал Моор в своем telegram-канале. День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря. Также этот день называют просто «днем Героев». Ранее Моор высказывался насчет президентских выборов. Он поддержал президента РФ Владимира Путина и назвал его «человеком, который изменил все».

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества. Он добавил, что горд личным знакомством с тюменскими Героями России. «Сегодня — День Героев Отечества — людей, чьи имена навсегда вошли в историю нашей Родины. <…> Горжусь, что лично знаком с нашими земляками, Героями России Владимиром Шарпатовым и Рустамом Сайфуллиным. Они из разных поколений, но одинаково любят свою Отчизну и доказали это на деле», — написал Моор в своем telegram-канале. День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря. Также этот день называют просто «днем Героев». Ранее Моор высказывался насчет президентских выборов. Он поддержал президента РФ Владимира Путина и назвал его «человеком, который изменил все».