08 декабря 2023

Губернатор Тюмени поздравил земляков с Днем Героя Отечества

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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр, инаугурация моор
Губернатор Тюмени поздравил земляков с Днем Героя Отечества Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества. Он добавил, что горд личным знакомством с тюменскими Героями России.

«Сегодня — День Героев Отечества — людей, чьи имена навсегда вошли в историю нашей Родины. <…> Горжусь, что лично знаком с нашими земляками, Героями России Владимиром Шарпатовым и Рустамом Сайфуллиным. Они из разных поколений, но одинаково любят свою Отчизну и доказали это на деле», — написал Моор в своем telegram-канале.

День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря. Также этот день называют просто «днем Героев».

Ранее Моор высказывался насчет президентских выборов. Он поддержал президента РФ Владимира Путина и назвал его «человеком, который изменил все».

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества. Он добавил, что горд личным знакомством с тюменскими Героями России. «Сегодня — День Героев Отечества — людей, чьи имена навсегда вошли в историю нашей Родины. <…> Горжусь, что лично знаком с нашими земляками, Героями России Владимиром Шарпатовым и Рустамом Сайфуллиным. Они из разных поколений, но одинаково любят свою Отчизну и доказали это на деле», — написал Моор в своем telegram-канале. День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря. Также этот день называют просто «днем Героев». Ранее Моор высказывался насчет президентских выборов. Он поддержал президента РФ Владимира Путина и назвал его «человеком, который изменил все».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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