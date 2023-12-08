08 декабря 2023

В Ханты-Мансийске пожарные спасли 5 человек

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Пожарные Ханты-Мансийска спасли 5 человек Фото:

В Ханты-Мансийске на улице Мира произошло возгорание двухэтажного дома. Пожарным удалось потушить огонь и спасти пять человек, сообщили в окружном Управлении МЧС.

«Накануне в 19:45 на телефон экстренных служб поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома в городе Ханты-Мансийске на улице Мира. <…> При помощи звеньев газодымозащитной службы были спасены 5 человек», — комментируется в официальном telegram-канале ведомства.

Самостоятельно из дома эвакуировалось 32 человека. Для ликвидации возгорания было задействовано 26 пожарных и 7 единиц техники.

Морозы ХМАО усложнили работу пожарных. Вода очень быстро замерзала, пожарным потребовалось два часа для ликвидации огня.

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В Ханты-Мансийске на улице Мира произошло возгорание двухэтажного дома. Пожарным удалось потушить огонь и спасти пять человек, сообщили в окружном Управлении МЧС. «Накануне в 19:45 на телефон экстренных служб поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома в городе Ханты-Мансийске на улице Мира. <…> При помощи звеньев газодымозащитной службы были спасены 5 человек», — комментируется в официальном telegram-канале ведомства. Самостоятельно из дома эвакуировалось 32 человека. Для ликвидации возгорания было задействовано 26 пожарных и 7 единиц техники. Морозы ХМАО усложнили работу пожарных. Вода очень быстро замерзала, пожарным потребовалось два часа для ликвидации огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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