В Ханты-Мансийске пожарные спасли 5 человек

09 декабря 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Пожарные Ханты-Мансийска спасли 5 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийске на улице Мира произошло возгорание двухэтажного дома. Пожарным удалось потушить огонь и спасти пять человек, сообщили в окружном Управлении МЧС. «Накануне в 19:45 на телефон экстренных служб поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома в городе Ханты-Мансийске на улице Мира. <…> При помощи звеньев газодымозащитной службы были спасены 5 человек», — комментируется в официальном telegram-канале ведомства. Самостоятельно из дома эвакуировалось 32 человека. Для ликвидации возгорания было задействовано 26 пожарных и 7 единиц техники. Морозы ХМАО усложнили работу пожарных. Вода очень быстро замерзала, пожарным потребовалось два часа для ликвидации огня.

В Ханты-Мансийске на улице Мира произошло возгорание двухэтажного дома. Пожарным удалось потушить огонь и спасти пять человек, сообщили в окружном Управлении МЧС. «Накануне в 19:45 на телефон экстренных служб поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома в городе Ханты-Мансийске на улице Мира. <…> При помощи звеньев газодымозащитной службы были спасены 5 человек», — комментируется в официальном telegram-канале ведомства. Самостоятельно из дома эвакуировалось 32 человека. Для ликвидации возгорания было задействовано 26 пожарных и 7 единиц техники. Морозы ХМАО усложнили работу пожарных. Вода очень быстро замерзала, пожарным потребовалось два часа для ликвидации огня.