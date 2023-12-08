В Ханты-Мансийске пожарные спасли 5 человек

В Ханты-Мансийске на улице Мира произошло возгорание двухэтажного дома. Пожарным удалось потушить огонь и спасти пять человек, сообщили в окружном Управлении МЧС.
«Накануне в 19:45 на телефон экстренных служб поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома в городе Ханты-Мансийске на улице Мира. <…> При помощи звеньев газодымозащитной службы были спасены 5 человек», — комментируется в официальном telegram-канале ведомства.
Самостоятельно из дома эвакуировалось 32 человека. Для ликвидации возгорания было задействовано 26 пожарных и 7 единиц техники.
Морозы ХМАО усложнили работу пожарных. Вода очень быстро замерзала, пожарным потребовалось два часа для ликвидации огня.
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