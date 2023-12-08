08 декабря 2023

Елена Зеленская вслед за мужем попросила помощи у США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Елена Зеленская, stock
Елена Зеленская попросила возрождения военной поддержки от США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена попросила помощи у США, связанную с возобновлением военной поддержки. Она уточнила, что снижение поставок может стать смертельным для ее страны. На протяжении нескольких месяцев ее муж пытается добиться от США и других стран Запада продолжения помощи.

«Нам очень нужна помощь. <…> Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос жизни», — заявила Елена Зеленская в интервью BBC.

Западные страны все чаще стали отмечать сокращение своих военных запасов из-за Украины. Кроме того, внимание зарубежных партнеров стало смещаться в сторону Израиля после начала войны на Ближнем Востоке. Это, а также провал контрнаступления Украины стали негативно влиять на поддержку со стороны США и европейских стран. В настоящий момент Зеленский продолжает запрашивать помощь. В США уверены, что вскоре украинский глава будет вынужден пойти на переговоры с Россией, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена попросила помощи у США, связанную с возобновлением военной поддержки. Она уточнила, что снижение поставок может стать смертельным для ее страны. На протяжении нескольких месяцев ее муж пытается добиться от США и других стран Запада продолжения помощи. «Нам очень нужна помощь. <…> Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос жизни», — заявила Елена Зеленская в интервью BBC. Западные страны все чаще стали отмечать сокращение своих военных запасов из-за Украины. Кроме того, внимание зарубежных партнеров стало смещаться в сторону Израиля после начала войны на Ближнем Востоке. Это, а также провал контрнаступления Украины стали негативно влиять на поддержку со стороны США и европейских стран. В настоящий момент Зеленский продолжает запрашивать помощь. В США уверены, что вскоре украинский глава будет вынужден пойти на переговоры с Россией, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...