Елена Зеленская вслед за мужем попросила помощи у США

09 декабря 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Елена Зеленская попросила возрождения военной поддержки от США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена попросила помощи у США, связанную с возобновлением военной поддержки. Она уточнила, что снижение поставок может стать смертельным для ее страны. На протяжении нескольких месяцев ее муж пытается добиться от США и других стран Запада продолжения помощи. «Нам очень нужна помощь. <…> Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос жизни», — заявила Елена Зеленская в интервью BBC. Западные страны все чаще стали отмечать сокращение своих военных запасов из-за Украины. Кроме того, внимание зарубежных партнеров стало смещаться в сторону Израиля после начала войны на Ближнем Востоке. Это, а также провал контрнаступления Украины стали негативно влиять на поддержку со стороны США и европейских стран. В настоящий момент Зеленский продолжает запрашивать помощь. В США уверены, что вскоре украинский глава будет вынужден пойти на переговоры с Россией, передает RT.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена попросила помощи у США, связанную с возобновлением военной поддержки. Она уточнила, что снижение поставок может стать смертельным для ее страны. На протяжении нескольких месяцев ее муж пытается добиться от США и других стран Запада продолжения помощи. «Нам очень нужна помощь. <…> Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос жизни», — заявила Елена Зеленская в интервью BBC. Западные страны все чаще стали отмечать сокращение своих военных запасов из-за Украины. Кроме того, внимание зарубежных партнеров стало смещаться в сторону Израиля после начала войны на Ближнем Востоке. Это, а также провал контрнаступления Украины стали негативно влиять на поддержку со стороны США и европейских стран. В настоящий момент Зеленский продолжает запрашивать помощь. В США уверены, что вскоре украинский глава будет вынужден пойти на переговоры с Россией, передает RT.