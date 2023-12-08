На бывшего главу пермского завода, где выпускают заряды к «Градам», завели дело

Экс-руководителя Пермского порохового завода Халаимова обвинили в мошенничестве

Задержан бывший руководитель юридического подразделения ППЗ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-руководителя Пермского порохового завода (ППЗ), выпускающего заряды к «Градам» и «Смерчам», Сергея Халаимова подозревают в мошенничестве. Источники, знакомые с производственными процессами, утверждают, что сейчас фигурант уголовного дела задержан.

«В ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о сумме не менее одного миллиона рублей. В рамках следствия задержан экс-руководитель юридического подразделения предприятия Сергей Халаимов. Свердловский районный суд Перми продлил ему срок задержания на 72 часа», — пояснили источники, передает «Коммерсант-Прикамье».

Пермский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий оборонного комплекса РФ. По версии следствия, деньги были похищены при выполнении работ по укомплектованию ППЗ оборудованием. Сейчас на предприятии реализуется федеральная правительственная программа, идет техническое перевооружение завода. Источники отмечают, что ранее Халаимов покинул свой пост, как и несколько других руководителей компании.

В начале прошлого года субподрядчик сорвал работы по реконструкции на ППЗ. В конце 2021 года гендиректора завода Олега Миргородского арестовали в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе. Исполняющим обязанности руководителя был назначен Сергей Ляшенко.