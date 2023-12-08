08 декабря 2023

СКР займется проблемами курганцев, которые в мороз остались без дверей в доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
В СКР отреагировали на жалобы жителей Кургана Фото:

В СКР по Курганской области организовали проверку после жалоб жителей Кургана на отсутствие дверей и окон в подъездах одного из домов. Ситуация осложняется сильными морозами, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверочных мероприятий следователями будет проверен факт бездействия управляющей компаний по устранению коммунальных проблем жильцов, а также приняты меры к восстановлению их прав. К ответственности будут привлечены должностные лица управляющей организации и органов местного самоуправления», — написано в telegram-канале СКР по региону.

О помощи просили горожане из общежития по улице Глинки. По их словам, управляющая компания ремонт не производит. Дети из-за холода и сырости регулярно болеют. К жалобе были прикреплены фото заснеженных перил.

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В СКР по Курганской области организовали проверку после жалоб жителей Кургана на отсутствие дверей и окон в подъездах одного из домов. Ситуация осложняется сильными морозами, подчеркнули в пресс-службе ведомства. «В ходе проверочных мероприятий следователями будет проверен факт бездействия управляющей компаний по устранению коммунальных проблем жильцов, а также приняты меры к восстановлению их прав. К ответственности будут привлечены должностные лица управляющей организации и органов местного самоуправления», — написано в telegram-канале СКР по региону. О помощи просили горожане из общежития по улице Глинки. По их словам, управляющая компания ремонт не производит. Дети из-за холода и сырости регулярно болеют. К жалобе были прикреплены фото заснеженных перил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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