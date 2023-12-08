СКР займется проблемами курганцев, которые в мороз остались без дверей в доме

09 декабря 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

В СКР отреагировали на жалобы жителей Кургана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В СКР по Курганской области организовали проверку после жалоб жителей Кургана на отсутствие дверей и окон в подъездах одного из домов. Ситуация осложняется сильными морозами, подчеркнули в пресс-службе ведомства. «В ходе проверочных мероприятий следователями будет проверен факт бездействия управляющей компаний по устранению коммунальных проблем жильцов, а также приняты меры к восстановлению их прав. К ответственности будут привлечены должностные лица управляющей организации и органов местного самоуправления», — написано в telegram-канале СКР по региону. О помощи просили горожане из общежития по улице Глинки. По их словам, управляющая компания ремонт не производит. Дети из-за холода и сырости регулярно болеют. К жалобе были прикреплены фото заснеженных перил.

В СКР по Курганской области организовали проверку после жалоб жителей Кургана на отсутствие дверей и окон в подъездах одного из домов. Ситуация осложняется сильными морозами, подчеркнули в пресс-службе ведомства. «В ходе проверочных мероприятий следователями будет проверен факт бездействия управляющей компаний по устранению коммунальных проблем жильцов, а также приняты меры к восстановлению их прав. К ответственности будут привлечены должностные лица управляющей организации и органов местного самоуправления», — написано в telegram-канале СКР по региону. О помощи просили горожане из общежития по улице Глинки. По их словам, управляющая компания ремонт не производит. Дети из-за холода и сырости регулярно болеют. К жалобе были прикреплены фото заснеженных перил.