СКР займется проблемами курганцев, которые в мороз остались без дверей в доме

В СКР по Курганской области организовали проверку после жалоб жителей Кургана на отсутствие дверей и окон в подъездах одного из домов. Ситуация осложняется сильными морозами, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
«В ходе проверочных мероприятий следователями будет проверен факт бездействия управляющей компаний по устранению коммунальных проблем жильцов, а также приняты меры к восстановлению их прав. К ответственности будут привлечены должностные лица управляющей организации и органов местного самоуправления», — написано в telegram-канале СКР по региону.
О помощи просили горожане из общежития по улице Глинки. По их словам, управляющая компания ремонт не производит. Дети из-за холода и сырости регулярно болеют. К жалобе были прикреплены фото заснеженных перил.
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