Команда Путина построила стратегию на президентские выборы

Андрей Турчак заявил, что 3,5 миллионов членов «Единой России» примут участи в избирательной кампании Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В избирательной кампании Владимира Путина примут участие более 3,5 миллионов членов и сторонников «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«„Единая Россия“ задействует весь ресурс — региональных отделений, общественных приемных и штабов общественной поддержки, „Молодой Гвардии“ — в избирательной кампании Владимира Путина. <…> Это более 3,5 миллионов членов и сторонников», — заявил Турчак на первом заседании группы, его слова приводит пресс-служба «Единой России». Он отметил, что партия при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ) обеспечит проведение организационных мероприятий, которые будут связаны с выдвижением.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что в работе штаба Путина примут участие сотни тысяч активистов ОНФ во всех городах РФ. «Только за полтора года нашей работы по помощи бойцам на передовой под девизом „Все для Победы!“ мы объединили три миллиона человек, которые постоянно участвуют, помогают», — отметил он.

По словам народного артиста России Владимира Машкова, творческие деятели всегда были и будут патриотами РФ. Он отметил, что Путин уделяет много внимания всем сферам деятельности государства.

Военкор Екатерина Агранович заявила, что решение нынешнего главы РФ участвовать в выборах — это судьбоносная возможность иметь будущее. Она подчеркнула, что Путин сделал очень много для новых российских регионов. Председатель МГЕР Антон Демидов отметил, что авторитет главы РФ среди молодежи незыблем. По его словам, будет сделано все, чтобы выборы прошли честно.

В Москве 9 декабря прошло заседание Общероссийского народного фронта по выдвижению Путина на предстоящие выборы. В ходе собрания был сформирован состав его команды.

Владимир Путин сообщил о своем участии в президентских выборах-2024 на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле 8 декабря. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение Путина объявить о своем участии было спонтанным, передает «Национальная служба новостей».