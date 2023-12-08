Как Путин дал согласие снова стать президентом России

Этих людей не испугала даже ФСО: «Отобьемся». Рассказ URA.RU из Георгиевского зала Кремля

08 декабря 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не смог отказать в просьбе военным и матерям погибших солдат, которые попросили его остаться президентом России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Традиции вручения Путиным «Золотых звезд» в День Героев Отечества почти 20 лет. Сегодняшняя церемония мало чем отличалась от церемоний прошлых лет, если бы не ее завершение. Из 200 человек, приглашенных в Георгиевский зал Кремля, никто не понял, почему несколько человек вдруг встали со своих мест и почти побежали к Путину. Все выяснилось позже: президент сказал те самые слова, которые жаждали от него услышать многие, кто еще раньше просил его пойти на выборы. Как это было — в репортаже URA.RU. Церемония вручения президентом «Золотых звезд» Героям России по традиции проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Сегодня на нее пригласили более 200 человек. Большинство — уже с золотыми звездочками на груди. Некоторым героям пришлось героически терпеть назойливых журналистов, которые не отставали со своими вопросами. Александр Леваков (в середине), член легендарного экипажа танка «Алеша», как и его сослуживцы, вернулись домой, но до сих пор вспоминают и тот бой, и свою встречу с президентом Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самым востребованным оказался лейтенант Александр Леваков, командир взвода танка «Алеша». Легендарный экипаж, в одном бою уничтоживший сразу 8 танков и бронемашин противника, сегодня, правда, был не в полном составе. Александр до сих пор вспоминает встречу с Путиным в Кремле летом этого года. «Мы говорили с ним на одном языке. Он искренне с нами разговаривал. Я удивился», — признался Александр. По словам танкиста, у него возникло «большое доверие» к президенту, и он ждет, когда Путин уже объявит о своем выдвижении на выборы. «Он на себя взвалил такую ношу, которую другой не потянул бы. Он не может все бросить», — уверен Леваков. Еще одна легенда — пилот Дамир Юсупов, тот самый, что в критической ситуации посадил огромный лайнер с полными баками керосина прямо на кукурузное поле и спас тем самым более 200 жизней Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как и в том героическом бою, танкисты проявили командный дух. Наводчик-оператор Алексей Неустроев и механик-водитель Филипп Евсеев тоже в голос сказали URA.RU, что ждут этого момента. Впрочем, в эту минуту закаленные в боях танкисты даже подумать не могли, что произойдет буквально через час. В ожидании начала церемонии капитан Андрей Соловьев помог застегнуть воротничок своему сослуживцу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тем временем зал быстро наполнялся Героями России и СССР, кавалерами трех и более Орденов мужества. Некоторых офицеров специально отправили в Москву из зоны СВО, чтобы они могли побывать на церемонии. Капитан Андрей Соловьев Звезду получил еще в 2022 году, но рассказывать о своем подвиге он не может и сегодня — воспоминания слишком тяжелые. Сегодня же Андрей и его сослуживец старший лейтенант Владислав Журавлев смогли просто передохнуть, чтобы снова отправиться на фронт. Министр обороны Сергей Шойгу появился в зале почти перед самым началом церемонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Когда все уже расселись по местам, в зал вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава СВР Сергей Нарышкин, следом за ними другая группа — генпрокурор России Игорь Краснов и первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко. На возвышении, где вот-вот должен был появиться президент, уже сидели те, кому сегодня суждено было оказаться рядом с Путиным и получить свою Звезду именно из его рук. Это только рядом с президентом было пятнадцать. Но там, на фронте, все — настоящие герои своей страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Их — пятнадцать. Все до единого — участники военной спецоперации (год назад, например, среди награжденных было еще два космонавта). «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — торжественно прозвучал голос диктора. Зал встал. Офицеры, даже в дальних рядах, вытянулись, приветствуя Верховного главнокомандующего. Путин подошел к трибуне. Его речь не была долгой. Не потому, что сказать было нечего, а просто и слов-то здесь особо не требовалось: все было написано на лицах мужчин, сидевших по правую руку от президента — мужество, спокойствие и готовность встать в любой момент на защиту своей страны и своего народа. Они, эти 15 человек, от рядового до полковника, уже герои и уже доказали, что достойны этого звания и что они делают то, что и должны делать в сложные времена настоящие мужчины. «Наш долг — знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего, — сказал президент. — Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в СВО, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества». Герои на фронте эти молодые парни оказались скромнягами в жизни: почти никто не решился выступить с ответным словом — они привыкли действовать, а не говорить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путину хотелось рассказать о подвиге «каждого из ребят», как по-отечески он назовет их уже в самом конце церемонии. Потому что «их подвиги по-настоящему поражают». «Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры — среди них совсем молодые люди — собственным примером, порой, невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства, полностью развеяли миф об их неуязвимости», — сказал Путин. «Честь, долг и беззаветная любовь к Отчизне» — это то, что отличает героев России, сказал Путин. Бойцы на фронте вдохновляют и тех, кто, как и в годы Великой Отечественной кует победу в тылу. «Миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо. Сегодня неразрывны и питают, поддерживают друг друга ратный подвиг и трудовая доблесть, твердость характера наших людей и сплоченность всего российского общества. И всех нас объединяет искренняя, сердечная любовь к России. Она помогает идти вперед, делать еще больше, преодолевать любые препятствия», — сказал Путин. Лейтенант Эдуард Казымов сказал за всех, и сказал главное: «Мы не отступим. Мы победим!» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Не все испытания, правда, даются легко даже Героям. Из 15 человек выступить с ответным словом решился только один — старший лейтенант, штурмовик Эдуард Казымов. Он был еще более лаконичен, но успел сказать самые главные слова, которые передали боевой настрой не только самого Эдуарда, но и его бойцов: «Мы верим в свою победу. Мы не будем отступать. Мы будем стоять до конца». И вот награды вручены. Путин вновь подошел к трибуне, сказал несколько заключительных слов и даже взмахнул на прощание рукой. Как вдруг со своих мест встали некоторые награжденные и пошли в сторону президента, а по залу быстрым шагом, почти бегом, направлялись еще несколько человек из числа приглашенных. Впереди этой группы — отец Героя России и ДНР Владимира Жоги. В считанные секунды они окружили президента. Зал снова встал и… замер в ожидании. В зале воцарилась тишина, пока президент о чем-то говорил с несколькими участниками церемонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Никто не понимал, что происходит там, в тесном кругу, в котором оказался Путин. Зал видел только спины нескольких человек, и нависшие над ними микрофоны и телекамеры. Расслышать, о чем шла речь, на таком расстоянии было невозможно. Но у присутствующих было ощущение, что сейчас беседа закончится, Путин снова подойдет к трибуне и скажет что-то важное, исторически важное. Но… Спустя несколько минут томительного ожидания, Путин не подошел к трибуне, а просто пригласил группу подошедших (или скорее, подбежавших к нему) и всех награжденных в соседний Александровский зал, чтобы пообщаться уже без камер, в более свободной обстановке. Так и не узнав, что произошло, приглашенные потянулись к выходу. Люди, в основном военные, закаленные в этот момент казались растерянными, на их лицах читалось недоумение. Владимир Путин выслушал каждого из тех, кто подошел к нему с одной просьбой — остаться президентом России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Что произошло, стало известно спустя еще какое-то время, когда в Георгиевском зале Кремля оставались только журналисты. «Путин сказал, что будет снова баллотироваться в президенты», — пронеслось по пулу. «Молния» тут же разлетелась по информационным лентам. Оставалось лишь дождаться тех самых людей, которым Путин наконец-то сказал свое «да», кому он не смог отказать. А ведь раньше его об этом просили и многие другие, поддержку высказывали и учителя, и молодые ученые, и рабочие. Артем Жога — именно ему президент Путин сказал: «Да, я буду баллотироваться» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это «да» прозвучало на просьбу Артема Жоги, сын которого Владимир, погиб, защищая родной Донбасс. «Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий и всех ребят военнослужащих и всех моих знакомых, друзей, мы просим Путина принять участие в выборах. Он сказал, что времена всегда бывают разные, но на данный момент он будет с народом», — рассказал Жога и скромно согласился с журналистом URA.RU, что это действительно исторический момент, и, если Путин предложит ему стать своим доверенным лицом на выборах, он «с честью примет эту обязанность и выполнит все поручения, которые возложит президент». На груди Эдуарда Казымова сегодня засверкала Звезда Героя России, но и он сам стал звездой — человеком, которому не смог отказать Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди тех, кто просил Путина о выдвижении был и лейтенант Казымов, которому президент только что надел Звезду Героя России. Журналисту URA.RU он рассказал, что просто сказал Путину: «Мы начали с вами и хотим закончить с вами [эту спецоперацию]. Мы встали на защиту Донбасса и всей России вместе, в соответствии с вашим решением». Мария Костюк, мама погибшего в 2022 году в Донбассе Андрея Костюка, была в той группе «инициаторов выдвижения», которая поспешила к Путину из зала. «У вас даже не возникло мысли, что сотрудники ФСО могут задержать?» — поинтересовался журналист URA.RU. «Мы шли за военным. Он сказал: „Держитесь. Отобьемся“», — рассказала женщина. Владимир Путин сегодня начал путь к выборам-2024 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свое решение попросить Путина о выдвижении она объяснила просто: ей хотелось, чтобы президент знал, что у него «беспрецедентная поддержка среди мамочек и отцов погибших ребят». «Мы считаем, что только он может сегодня довести СВО до конца, и это будет признанием подвига наших ребят, это будет историческая справедливость», — сказала Костюк. Что ответил Путин, дословно стало известно чуть позже, когда Кремль опубликовал видеозапись этого исторического разговора. «Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас, вы правы, такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — заявил Путин. Новость по теме Путин выдвинулся на выборы президента в 2024 году. Видео Заявление сделано. Решение принято. И этого решения действительно ждали и те 200 человек, что собрались в Георгиевском зале Кремля, и те, кто сейчас с оружием в руках находится на передовой, и те, кто 8 долгих лет жил под натиском украинских нацистов, и те, кто просто не видит Россию без Путина. Но в воздухе, казалось, повис один вопрос: почему не публично? Почему президент сказал о своем решении вот этой небольшой группе людей, по сути, нарушившей установленный протокол? Ответ на эти вопросы Путин сам, в общем-то, давал уже не раз: это люди, которые преданы своей стране и которые готовы идти до победного конца, это матери, которые ради будущего страны отдали самое дорогое, что у них было — своих сыновей, не сбежавших, не испугавшихся. Отказать им Путин не имел морального права. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Традиции вручения Путиным «Золотых звезд» в День Героев Отечества почти 20 лет. Сегодняшняя церемония мало чем отличалась от церемоний прошлых лет, если бы не ее завершение. Из 200 человек, приглашенных в Георгиевский зал Кремля, никто не понял, почему несколько человек вдруг встали со своих мест и почти побежали к Путину. Все выяснилось позже: президент сказал те самые слова, которые жаждали от него услышать многие, кто еще раньше просил его пойти на выборы. Как это было — в репортаже URA.RU. Церемония вручения президентом «Золотых звезд» Героям России по традиции проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Сегодня на нее пригласили более 200 человек. Большинство — уже с золотыми звездочками на груди. Некоторым героям пришлось героически терпеть назойливых журналистов, которые не отставали со своими вопросами. Самым востребованным оказался лейтенант Александр Леваков, командир взвода танка «Алеша». Легендарный экипаж, в одном бою уничтоживший сразу 8 танков и бронемашин противника, сегодня, правда, был не в полном составе. Александр до сих пор вспоминает встречу с Путиным в Кремле летом этого года. «Мы говорили с ним на одном языке. Он искренне с нами разговаривал. Я удивился», — признался Александр. Как и в том героическом бою, танкисты проявили командный дух. Наводчик-оператор Алексей Неустроев и механик-водитель Филипп Евсеев тоже в голос сказали URA.RU, что ждут этого момента. Впрочем, в эту минуту закаленные в боях танкисты даже подумать не могли, что произойдет буквально через час. Тем временем зал быстро наполнялся Героями России и СССР, кавалерами трех и более Орденов мужества. Некоторых офицеров специально отправили в Москву из зоны СВО, чтобы они могли побывать на церемонии. Капитан Андрей Соловьев Звезду получил еще в 2022 году, но рассказывать о своем подвиге он не может и сегодня — воспоминания слишком тяжелые. Сегодня же Андрей и его сослуживец старший лейтенант Владислав Журавлев смогли просто передохнуть, чтобы снова отправиться на фронт. Когда все уже расселись по местам, в зал вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава СВР Сергей Нарышкин, следом за ними другая группа — генпрокурор России Игорь Краснов и первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко. На возвышении, где вот-вот должен был появиться президент, уже сидели те, кому сегодня суждено было оказаться рядом с Путиным и получить свою Звезду именно из его рук. Их — пятнадцать. Все до единого — участники военной спецоперации (год назад, например, среди награжденных было еще два космонавта). «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — торжественно прозвучал голос диктора. Зал встал. Офицеры, даже в дальних рядах, вытянулись, приветствуя Верховного главнокомандующего. «Наш долг — знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего, — сказал президент. — Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в СВО, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества». Путину хотелось рассказать о подвиге «каждого из ребят», как по-отечески он назовет их уже в самом конце церемонии. Потому что «их подвиги по-настоящему поражают». «Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры — среди них совсем молодые люди — собственным примером, порой, невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства, полностью развеяли миф об их неуязвимости», — сказал Путин. «Честь, долг и беззаветная любовь к Отчизне» — это то, что отличает героев России, сказал Путин. Бойцы на фронте вдохновляют и тех, кто, как и в годы Великой Отечественной кует победу в тылу. «Миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо. Сегодня неразрывны и питают, поддерживают друг друга ратный подвиг и трудовая доблесть, твердость характера наших людей и сплоченность всего российского общества. И всех нас объединяет искренняя, сердечная любовь к России. Она помогает идти вперед, делать еще больше, преодолевать любые препятствия», — сказал Путин. Не все испытания, правда, даются легко даже Героям. Из 15 человек выступить с ответным словом решился только один — старший лейтенант, штурмовик Эдуард Казымов. Он был еще более лаконичен, но успел сказать самые главные слова, которые передали боевой настрой не только самого Эдуарда, но и его бойцов: «Мы верим в свою победу. Мы не будем отступать. Мы будем стоять до конца». И вот награды вручены. Путин вновь подошел к трибуне, сказал несколько заключительных слов и даже взмахнул на прощание рукой. Как вдруг со своих мест встали некоторые награжденные и пошли в сторону президента, а по залу быстрым шагом, почти бегом, направлялись еще несколько человек из числа приглашенных. Впереди этой группы — отец Героя России и ДНР Владимира Жоги. В считанные секунды они окружили президента. Зал снова встал и… замер в ожидании. Никто не понимал, что происходит там, в тесном кругу, в котором оказался Путин. Зал видел только спины нескольких человек, и нависшие над ними микрофоны и телекамеры. Расслышать, о чем шла речь, на таком расстоянии было невозможно. Но у присутствующих было ощущение, что сейчас беседа закончится, Путин снова подойдет к трибуне и скажет что-то важное, исторически важное. Но… Спустя несколько минут томительного ожидания, Путин не подошел к трибуне, а просто пригласил группу подошедших (или скорее, подбежавших к нему) и всех награжденных в соседний Александровский зал, чтобы пообщаться уже без камер, в более свободной обстановке. Так и не узнав, что произошло, приглашенные потянулись к выходу. Люди, в основном военные, закаленные в этот момент казались растерянными, на их лицах читалось недоумение. Что произошло, стало известно спустя еще какое-то время, когда в Георгиевском зале Кремля оставались только журналисты. «Путин сказал, что будет снова баллотироваться в президенты», — пронеслось по пулу. «Молния» тут же разлетелась по информационным лентам. Оставалось лишь дождаться тех самых людей, которым Путин наконец-то сказал свое «да», кому он не смог отказать. А ведь раньше его об этом просили и многие другие, поддержку высказывали и учителя, и молодые ученые, и рабочие. Это «да» прозвучало на просьбу Артема Жоги, сын которого Владимир, погиб, защищая родной Донбасс. «Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий и всех ребят военнослужащих и всех моих знакомых, друзей, мы просим Путина принять участие в выборах. Среди тех, кто просил Путина о выдвижении был и лейтенант Казымов, которому президент только что надел Звезду Героя России. Журналисту URA.RU он рассказал, что просто сказал Путину: «Мы начали с вами и хотим закончить с вами [эту спецоперацию]. Мы встали на защиту Донбасса и всей России вместе, в соответствии с вашим решением». Мария Костюк, мама погибшего в 2022 году в Донбассе Андрея Костюка, была в той группе «инициаторов выдвижения», которая поспешила к Путину из зала. «У вас даже не возникло мысли, что сотрудники ФСО могут задержать?» — поинтересовался журналист URA.RU. Свое решение попросить Путина о выдвижении она объяснила просто: ей хотелось, чтобы президент знал, что у него «беспрецедентная поддержка среди мамочек и отцов погибших ребят». «Мы считаем, что только он может сегодня довести СВО до конца, и это будет признанием подвига наших ребят, это будет историческая справедливость», — сказала Костюк. Что ответил Путин, дословно стало известно чуть позже, когда Кремль опубликовал видеозапись этого исторического разговора. «Спасибо большое. Заявление сделано. Решение принято. И этого решения действительно ждали и те 200 человек, что собрались в Георгиевском зале Кремля, и те, кто сейчас с оружием в руках находится на передовой, и те, кто 8 долгих лет жил под натиском украинских нацистов, и те, кто просто не видит Россию без Путина. Но в воздухе, казалось, повис один вопрос: почему не публично? Почему президент сказал о своем решении вот этой небольшой группе людей, по сути, нарушившей установленный протокол? Ответ на эти вопросы Путин сам, в общем-то, давал уже не раз: это люди, которые преданы своей стране и которые готовы идти до победного конца, это матери, которые ради будущего страны отдали самое дорогое, что у них было — своих сыновей, не сбежавших, не испугавшихся. Отказать им Путин не имел морального права.