08 декабря 2023

Пермские власти ответили медикам, которые обратились к Путину из-за зарплат

Минздрав Пермского края: деньги выплачены медработникам в необходимом объеме
© Служба новостей «URA.RU»
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Медработники обратились к Владимиру Путину из-за стимулирующих выплат Фото:

В Министерстве здравоохранения Пермского края отреагировали на обращение медработников из Кудымкара к президенту РФ Владимиру Путину из-за зарплат. Сотрудники больницы заявили, что неоднократно обращались в прокуратуру и другие инстанции, так как стимулирующие выплаты производятся не в полном объеме.

«В октября 2023 года сотрудники больницы Коми-Пермяцкого округа в открытом обращении потребовали выплатить стимулирующие части зарплаты. Специалисты минздрава Пермского края совместно со специалистами медучреждения провели анализ начисления выплат и расчет начислений. Выяснилось, что деньги были выплачены в необходимом объеме», — рассказали в ведомстве изданию «Комсомольская правда Пермь».

Медработники обратились к Владимиру Путину, так как «объем работ и заработной платы не соответствуют друг другу». «Главный врач больницы, Уточкин Игорь Анатольевич, обосновывает это тем, что у больницы долги. Мы неоднократно обращались в прокуратуру и другие инстанции, были выявлены нарушения по зарплате, но перерасчета не произошло», — отметили медики. По их словам, им «приходится работать на полторы-две ставки, чтобы получить деньги».

Ранее стимулирующих выплат были лишены медики в Кунгурском городском округе. Руководство отказывало сотрудникам в дополнительных выплатах, заявляя, что в уставе медучреждения отсутствует наименование «Центральная районная больница». Правовой инспектор труда крайкома подала иск в суд, после чего медработникам удалось получить 1,7 млн рублей.

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В Министерстве здравоохранения Пермского края отреагировали на обращение медработников из Кудымкара к президенту РФ Владимиру Путину из-за зарплат. Сотрудники больницы заявили, что неоднократно обращались в прокуратуру и другие инстанции, так как стимулирующие выплаты производятся не в полном объеме. «В октября 2023 года сотрудники больницы Коми-Пермяцкого округа в открытом обращении потребовали выплатить стимулирующие части зарплаты. Специалисты минздрава Пермского края совместно со специалистами медучреждения провели анализ начисления выплат и расчет начислений. Выяснилось, что деньги были выплачены в необходимом объеме», — рассказали в ведомстве изданию «Комсомольская правда Пермь». Медработники обратились к Владимиру Путину, так как «объем работ и заработной платы не соответствуют друг другу». «Главный врач больницы, Уточкин Игорь Анатольевич, обосновывает это тем, что у больницы долги. Мы неоднократно обращались в прокуратуру и другие инстанции, были выявлены нарушения по зарплате, но перерасчета не произошло», — отметили медики. По их словам, им «приходится работать на полторы-две ставки, чтобы получить деньги». Ранее стимулирующих выплат были лишены медики в Кунгурском городском округе. Руководство отказывало сотрудникам в дополнительных выплатах, заявляя, что в уставе медучреждения отсутствует наименование «Центральная районная больница». Правовой инспектор труда крайкома подала иск в суд, после чего медработникам удалось получить 1,7 млн рублей.
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