Сын Байдена рассказал, как республиканцы могут попытаться убить его отца

Сын Байдена сообщил, что его пытаются убить республиканцы
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Хантер Байден заявил, что его пытаются убить Фото:

Сын американского президента Джо Байдена Хантер заявил, что республиканцы предпринимают попытки покушения на него. По его словам, они знают, что его отец не справится с этой потерей.

«Они (республиканцы — прим. URA.RU) пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец», — заявил Байден-младший во время подкаста американского диджея Moby. По его словам, они хотят уничтожить Джо Байдена.

Ранее сыну президента США предъявили обвинения из-за уклонений от уплаты налогов. По данным американских СМИ, денежные средства он тратил на эскортниц и наркотики. Долги Хантера Байдена превысили десять миллионов долларов.

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Сын американского президента Джо Байдена Хантер заявил, что республиканцы предпринимают попытки покушения на него. По его словам, они знают, что его отец не справится с этой потерей. «Они (республиканцы — прим. URA.RU) пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец», — заявил Байден-младший во время подкаста американского диджея Moby. По его словам, они хотят уничтожить Джо Байдена. Ранее сыну президента США предъявили обвинения из-за уклонений от уплаты налогов. По данным американских СМИ, денежные средства он тратил на эскортниц и наркотики. Долги Хантера Байдена превысили десять миллионов долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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