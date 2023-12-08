С момента возникновения Карибского кризиса не было такой реальной угрозы прямого столкновения между Россией и НАТО, переходящей в третью мировую войну. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую», — написал Медведев в своем telegram-канале. Также он добавил, что возникло новое явление в политической риторике, вызванное деятельностью компании «Джо, Хантер и партнеры».
Сталкиваясь с возможной импичмент-процедурой и опасением о поражении на выборах, президент США Джо Байден и его окружение прибегают к шантажу, истерике и диких обвинениях, продолжил зампред Совбеза. В результате, украинская администрация получают деньги для продолжения своего бизнеса на боевых действиях, но это приводит к дополнительным потерям и кровопролитию, за что несут ответственность семья Байдена и связанные с ней лица, заключил Медведев.
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