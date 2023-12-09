Глава курганского депздрава Сигидаев проверил стройку хирургического корпуса

Глава департамента здравоохранения Курганской области проверил ход строительства хирургического корпуса онкодиспансера. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня обошли хирургический корпус онкодиспансера с представителями департаментов здравоохранения и строительства, Стройнадзора, Стройконтроля, руководства диспансера и подрядчика. Все идет по плану, движемся к завершению стройки и открытию корпуса на благо пациентов», — написал Сигидаев.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что хирургический корпус должен заработать во втором полугодии 2023 года. По его словам, строительство хирургии «идет в ритме», одновременно с отделкой и закупкой оборудования.
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