09 декабря 2023
08 декабря 2023

Глава курганского депздрава Сигидаев проверил стройку хирургического корпуса

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , сигидаев алексей
Стройка корпуса идет к завершению, сообщил Алексей Сигидаев Фото:

Глава департамента здравоохранения Курганской области проверил ход строительства хирургического корпуса онкодиспансера. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня обошли хирургический корпус онкодиспансера с представителями департаментов здравоохранения и строительства, Стройнадзора, Стройконтроля, руководства диспансера и подрядчика. Все идет по плану, движемся к завершению стройки и открытию корпуса на благо пациентов», — написал Сигидаев.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что хирургический корпус должен заработать во втором полугодии 2023 года. По его словам, строительство хирургии «идет в ритме», одновременно с отделкой и закупкой оборудования.

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Глава департамента здравоохранения Курганской области проверил ход строительства хирургического корпуса онкодиспансера. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня обошли хирургический корпус онкодиспансера с представителями департаментов здравоохранения и строительства, Стройнадзора, Стройконтроля, руководства диспансера и подрядчика. Все идет по плану, движемся к завершению стройки и открытию корпуса на благо пациентов», — написал Сигидаев. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что хирургический корпус должен заработать во втором полугодии 2023 года. По его словам, строительство хирургии «идет в ритме», одновременно с отделкой и закупкой оборудования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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